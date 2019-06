Incendi Sicilia | una ventina di roghi in provincia di Palermo

Sicilia - antIncendio : 25 milioni per il parco automezzi del corpo forestale : Contrasto all’emergenza incendi: il governo Musumeci programma il rinnovo del parco automezzi in dotazione al corpo forestale della Regione, che necessita di un suo potenziamento oltre che della sostituzione di quelli più vecchi. E’ stata infatti approvata, su proposta dell’assessore al Territorio Toto Cordaro, una delibera di giunta che prevede l’impiego di 25 milioni di euro da destinare all’acquisto di nuovi mezzi per il servizio di ...

Incendio sul Monte Inici in Sicilia : rogo spento nella notte : Un Incendio è divampato nella tarda serata di ieri sul Monte Inici, in territorio di Castellammare del Golfo: sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco, impegnate fino alle 4 di stanotte. L’Incendio non era di vaste dimensioni ma il posto era difficilmente raggiungibile e i luoghi colpiti particolarmente impervi. L'articolo Incendio sul Monte Inici in Sicilia: rogo spento nella notte sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Sicilia : rinnovato il protocollo d’intesa “un modello operativo collaudato - efficace e tempestivo” : rinnovato anche quest’anno il protocollo d’intesa tra l’assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, il Comando del Corpo forestale, la Protezione civile, il 37° stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi e dell’82° Centro CSAR, sotto il coordinamento della Prefettura di Trapani. “Poniamo in essere tutte le misure idonee al contrasto degli Incendi, mettendo a disposizione la professionalità e ...