Il Pisa in Serie B | è grande festa | calciatori scatenati in campo FOTO ...

Play off Serie C : il Pisa batte la Triestina ai supplementari in sale in B : Dopo una partita durata ben 120 minuti, il Pisa batte 3-1 la Triestina e torna in Serie B dopo due anni. La finale di ritorno dei Play off di Serie C si è giocata allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste con una cornice di pubblico da Serie A: oltre 20mila gli spettatori presenti di cui oltre 4mila da Pisa. All'andata la sfida si era conclusa sul risultato di 2-2. La finale di ritorno è stata anticipata di una settimana in quanto lo stadio di ...

Il Pisa in Serie B - Ghirelli : “è stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello” : Il Pisa vola in Serie B, delusione invece per la Triestina che rimane in Serie C. Arrivano i complimenti dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo piu’ bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova piu’ convincente di quello che ...

Probabili Formazioni Triestina vs Pisa - Serie C 09-06-2019 e Info : Serie C, le Probabili Formazioni di Triestina-Pisa, finale di ritorno dei playoff, domenica 9 giugno ore 20.30. Malomo recupera, Birindelli al posto di Lisi.Triestina e Pisa si giocano la Serie B nell’ultima sfida dell’anno. Allo stadio ” Nereo Rocco” sono previsti almeno 18mila spettatori, L’andata dei playoff di Serie C, all’Arena Garibaldi, è finita 2-2 con la Triestina due volte in vantaggio.I nerazzurri sono ...

Playoff Serie C - la Triestina si avvicina alla promozione : 2-2 sul campo del Pisa : Playoff Serie C – Si è giocata l’andata della prima finale dei Playoff Serie C, la competizione è arrivata ormai nella fase decisiva, si decidono le due squadre promozione nel campionato di Serie B. Sono scese in campo Pisa e Triestina, partita scoppiettante e che ha regalato emozioni, ottimo risultato per la squadra ospite che ha pareggiato in trasferta con il risultato di 2-2 ed adesso può contare su un grosso vantaggio in ...

Serie C : Trapani - messa in mora dei calciatori; Pisa-Triestina - per tornare nella storia : Ci siamo, il torneo di Serie C sta per arrivare nella parte finale della sua massacrante stagione agonistica, con gli ultimi sussulti che vedranno impegnate le squadre qualificate per le gare di finale dei play-off che assegneranno due promozioni in Serie B. Oggi 5 giugno, alle ore 20,30, è in programma la prima sfida all'Arena Garibaldi di Pisa tra i locali e la Triestina che si ritrovano, guarda caso, dopo dieci mesi di distanza dalla gara di ...

Pronostico Pisa-Triestina - finale andata play-off Serie C 5-6-2019 : Pronostico Pisa-Triestina, gara di andata finale playoff di Serie C, mercoledì 5 giugno 2019Pronostico//Playoff//Serie C – Nemmeno il tempo di metabolizzare il passaggio del turno, che Pisa e Triestina tornano in campo per la prima delle due finali dei playoff di Serie C (Piacenza-Trapani si disputerà invece sabato). Una gara dal sapore romantico e che meriterebbe altri palcoscenici, ma la triste realtà (per loro) è che soltanto una delle ...

