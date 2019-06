Il Papa | Siamo più social ma meno sociali

Luigi De Laurentiis : «Siamo manager ma viviamo di passioni. E papà è più tifoso di tutti - ha i suoi rituali» : Luigi De Laurentiis racconta Aurelio sulle pagine della Gazzetta dello Sport in un’intervista a firma di Maurizio Nicita. Spiega quando ha deciso di rilevare il Napoli e come è cambiata la vita della famiglia con l’arrivo del calcio. «Mi colpì il fatto che per concludere quella operazione papà non volò a LosAngeles per la presentazione di un nostro importante film: “Sky Captain”. Capii che stava per cambiare anche la mia vita, se ...

Diego muore a 23 anni nello schianto - lo strazio del Papà vedovo : “Siamo famiglia sfortunata” : La vittima è il ventitreenne Diego Mungianu originario di Guasila, nel Sud Sardegna. Al volante della sua utilitaria ha sbandato ed è finito fuori strada in una carambola mortale che non gli ha lasciato scampo. Lo strazio del padre che è accorso su posto: "Aveva perso già la madre, siamo una famiglia sfortunata"

Casal Bruciato - la famiglia rom : «Andiamo via - qui non possiamo vivere» Il Papa : «Soffro per voi - non è civiltà» : La famiglia di nomadi a cui il Comune aveva regolarmente assegnato una casa in via Sebastiano Satta, e contestata per giorno dai militanti di CasaPound, ha deciso

'Noi pastafariani non siamo più assurdi dei cattolici. Al mio collega Papa Francesco offrirei un piatto di pasta' : La campagna aderisce alla più vasta End Blasphemy Laws , con la quale moltissime associazioni nel mondo chiedono l'abolizione del reato di blasfemia. La legge originaria del 1930, che considerava la ...

"Noi pastafariani non siamo più assurdi dei cattolici. Al mio collega Papa Francesco offrirei un piatto di pasta" : Dopo aver trascorso tre ore con i pastafariani non sai se, in effetti, ci sono o ci fanno. L'occasione è un evento in piazza Dante, a Napoli, per il rilancio della campagna "DioScotto". "Fa parte della più ampia End Blasphemy Laws, con cui decine di associazioni nel mondo chiedono l'abolizione della bestemmia come reato. Noi vogliamo introdurre un'imprecazione che non offende nessuno: DioScotto, appunto", dice ad HuffPost Emanuela ...