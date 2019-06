Il Decreto Salvini ha già bruciato 5 mila posti di lavoro

Tra migranti più rischi per Tbc! Matteo Salvini replica al pediatra contro il Decreto sicurezza : Salvini replica al pediatra che ha accusato il decreto sicurezza di non tutelare i minori: "L'Italia non metterà mai in discussione il diritto alle cure". E sulle malattie: "Record di Tbc e scabbia tra gli immigrati". Il decreto sicurezza non ha effetti negativi sui migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini è ...

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la lettera di critiche al Decreto Sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...

Tav - flat tax - Rixi - Decreto sicurezza : Salvini detta legge : flat tax, Tav, decreto sicurezza bis depositato affinché arrivi in Consiglio dei ministri il prima possibile. Matteo Salvini si muove da premier, mentre il vero premier Giuseppe Conte è chiuso in un silenzio assordante. Il leader leghista vittorioso mette sul tavolo dell’esecutivo solo i temi che più lo dividono dall’alleato sconfitto Luigi Di Maio. Una provocazione dopo l’altra, tutto a prova di stress, ...

Sergio Mattarella - i dubbi dietro lo stop al Decreto Salvini : perché è sceso in campo : dietro il rinvio dell'ultimo Consiglio dei ministri alla settimana dopo il voto ci sono i dubbi di Sergio Mattarella che nessuno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è stato in grado di risolvere a proposito dei due decreti che speravano di approvare proprio prima delle Europee, cioè il dl Famiglia e

Conte e (poi) Salvini salgono al Quirinale E il Decreto Sicurezza slitta a dopo il voto : Il capo del governo: nessuna censura preventiva dal presidente. Scontro Lega-M5S sull’abuso d’ufficio

Decreto Sicurezza bis dopo il voto L'asse Conte-Colle mette ko Salvini : Sconfitta di Matteo Salvini a pochissimi giorni dall'apertura delle urne per le elezioni europee. Il premier Giuseppe Conte scende in sala stampa a Palazzo Chigi e annuncia che i due decreti tanto attesi, quello Sicurezza bis e quello Famiglia, sono stati rimandati alla... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini gelato da Giorgetti : "Decreto sicurezza - oggi niente CdM". Il sospetto su Conte : "Sto tornando a Roma per questo". Fulmine a ciel sereno per Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo una mattinata a Bari, si dice fiducioso per l'approvazione-lampo del Decreto sicurezza Bis, stoppato lunedì sera in un tesissimo CdM e modificato in corsa ieri al Viminale. Si parla di una riunione

Arresti tra Napoli - Varese e Bergamo. Salvini : “Ora Decreto Sicurezza bis” : Ignazio Riccio Presi sette camorristi del clan Cesarano nel Napoletano e sgominate bande di spacciatori nel nord Italia. La soddisfazione del ministro dell’Interno Un’operazione brillante quella messa a segno dai carabinieri di Torre Annunziata, nel Napoletano, che ha decapitato il noto clan criminale dei Cesarano, contemporaneamente all’azione della polizia, che ha sgominato bande di spacciatori a Varese e Bergamo. Dopo gli Arresti ...

Braccio di ferro sul Decreto sicurezza. Di Maio : “Nessuna fretta”. Salvini : “Perché deve slittare?” : Non si placa il Braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini chiede il via libera oggi in Consiglio dei ministri, che però non è ancora stato convocato. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha dett...

Decreto Sicurezza bis - M5S : “Con le correzioni è svuotato”. Salvini : “Nessun arretramento” : Per rispondere alle perplessità del Colle il Viminale ha licenziato oggi una nuova versione del Decreto, che per Salvini potrebbe essere approvato già domani, e comunque prima delle elezioni europee. Dal M5S attaccano: "In pratica è diventato un Decreto vuoto, ora a che serve non si sa"Continua a leggere

Decreto Sicurezza Bis - Salvini modifica ma Di Maio lo stronca : Decreto Sicurezza Bis, la modifica è stata fatta da Salvini ma Di Maio non ci sta Per il Viminale il testo è pronto e si aspetta solo la convocazione del Consiglio dei ministri, dove verrà esaminato. Per Di Maio, invece, prima di portare il provvedimento nella riunione di governo bisogna prima risolvere i dubbi. Che quindi ci sono ancora. … Continue reading Decreto Sicurezza Bis, Salvini modifica ma Di Maio lo stronca at BlogItalia.News.

"Decreto famiglia dopo il voto" Di Maio mette Salvini nell'angolo : Scacco matto di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Intervenendo alla presentazione della FASE2 del governo con tutti i ministri pentastellati il capo politico del Movimento 5 Stelle ha affermato: "Il decreto famiglia per me è un'emergenza ma non è da approvare prima del voto... Segui su affaritaliani.it

I problemi del Decreto sicurezza-bis di Matteo Salvini : (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini dopo il suo già approvato decreto sicurezza. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune ...

Matteo Salvini - Decreto sicurezza già limato "ma non stravolto". Diktat a Conte e Di Maio : ora niente alibi : "Il testo non può essere stravolto". Dal Viminale, dopo "una mattinata di lavoro", fanno sapere come il decreto sicurezza bis stoppato dal premier Giuseppe Conte nel cdm notturno di lunedì sia stato modificato. Questo per recepire le indicazioni del Quirinale e risolvere le "criticità" di cui Conte