Il caso Guardiola | “Innamorarsi di una notizia di mercato si può | di una suggestione no”

ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019)continua a dividere, sebbene appare oramai tramontata la sua pista per quanto riguarda la panchina della Juve. Sul Giornale Franco Ordine e Riccardo Signori hanno analizzato l’intervento di Pep alla tv del City. Una doppia lezione per Ordine, la prima per gli improvvisati cronisti di calcioche hanno alimentato le voci del suo arrivo in bianconero «A innamorarsi di unadipuò capitare, è successo anche al sottoscritto. Innamorarsi di unainvece è un peccato che si può tollerare a qualche buontempone non certo ai giornalisti» La seconda, invece, legata al motivo per cui Pep ha scelto di restare in Inghilterra: Lì i tifosi non fischiano se non vinci. La riflessione utilizzata dal tecnico che ha inventato il tiki taka deve far riflettere i curvaioli e i leoni da tastiera di casa nostra. Perché denuncia la mentalità retrò del calcio ...

FBiasin : Hanno provato a convincermi che #Sarri, nel caso, accetterebbe il 'no' da parte della #Juve ('del resto anche lui s… - LuS_inc : Se scrivessi “Il cielo è blu”, pensereste a un tw su Guardiola, collegando il blu al City. In ogni caso basta legge… - domy81dm : RT @jolandafiore: Allenatore #Juve Siamo alla svolta: il nodo sarebbe il danno di immagine per #Guardiola legato ai comportamenti “non li… -