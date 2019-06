Il braccio di ferro sulle Grandi Navi in Laguna è diventato protesta popolare

agi

(Di domenica 9 giugno 2019) Almeno 8mila persone hanno partecipato a Venezia alla manifestazione contro il transito dellein. Tra gli striscioni esposti scritte come "Fuori ledalla" e "No allee sì al rispetto della". La nuova mobilitazione del comitato 'No' è stata lanciata dopo l'incidente di domenica scorsa in cui una nave della Msc ha urtato la banchina e un battello turistico attraccato alla banchina si San Basilio, nel canale della Giudecca, ferendo quattro turiste. Il corteo, partito dalla riva delle Zattere, è arrivato a ridosso di piazza San Marco, inizialmente dichiarata 'off limits' dalla Prefettura, con decine di manifestanti che sono potuti entrare sulla piazzetta tra le colonne di Marco e Todaro, poco distante dal bacino intitolato al santo patrono della città in cui transitano leda crociera. Alcuni attivisti dei ...

DiMarzio : #Calciomercato | È muro contro muro totale tra #Icardi e l'#Inter L'attaccante vuole restare in nerazzurro: per… - PiazzapulitaLA7 : ??Il braccio di ferro con Bruxelles per la #proceduradinfrazione sul debito italiano. ??Il Governo sempre più in bi… - estigrancaxxi : RT @capuanogio: Braccio di ferro per #Chiesa che è la prima scelta della #Juve di #Sarri con l'#Inter che sta cercando di inserirsi nell'af… -