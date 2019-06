I turbanti per donne in chemioterapia fatti dalle detenute di San Vittore

agi

(Di domenica 9 giugno 2019) Usciranno dalla sartoria del carcere di Sane saranno a disposizione dellein cura all'Istituto nazionale per i tumori, nella stessa Milano: sonocolorati, trasformati in accessori alla moda e nel simbolo di un'alleanza frae malate. Il progetto si chiama "La vita Sotto il turbante" ed è nato dalla collaborazione tra l'associazione Go5-Per mano con le, una Onlus dedicata alle pazienti del reparto di Ginecologia Oncologica dell'Istituto dei Tumori di Milano, e la Cooperativa Alice per Sartoria San. L'idea è venuta alle volontarie di Go5 e si è poi concretizzata fino ad ottenere, grazie all'attenzione dell'assessorato alle Politiche Sociali, il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Penale di Milano. Circa un anno fa la stilista di Sartoria San, Rosita Onofri, ha studiato un modello semplice e innovativo, ...

