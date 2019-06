I Durrell La mia famiglia e altri animali su Rai 2 la domenica pomeriggio

dituttounpop

(Di domenica 9 giugno 2019) ILa Miain prima tv in chiaro su Rai 2A 2 anni esatti dall’esordio su LaF (dove va in prima serata) arriva in prima tv in chiaro la serie inglese I– La Mia. Isbarcano da9 giugno ilsu Rai 2 (dalle 15:10 circa) con un doppio episodio.La serie è un grande successo nel Regno Unito dove è arrivata alla quarta stagione appena andata in onda, per un totale di 26 episodi trasmessi. Indubbiamente la prima stagione è stata un clamoroso successo con più di 8 milioni di spettatori su ITV per la serie scritta da Simon Nye, diretta da Steve Barron, ed interpretata da Keeley Hawes (Line of Duty, Ashes to Ashes) nel ruolo della protagonista, l’attore greco Alexis Georgoulis (Le mie grosse grasse vacanze greche) e la leggenda di Hollywood Leslie Caron (Un americano a Parigi, Papà ...

