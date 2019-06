Gp Canada, vince Hamilton per penalità

Lewisil Gp deldavanti alle Ferrari di Vettel e Leclerc.Il settimo successo di fila delle Mercedes in questo Mondiale è deciso dai commissari, che infliggono a Vettel una penalizzazione di 5" in seguito a un fuoripista. L'episodio chiave al giro 48: Vettel, in testa dall'inizio e in lotta con, esce in curva 4 e rientra stringendo il rivale. Dopo l' annuncio della sanzione,ha gioco facile a tenersi nella finestra dei 5". Quarto Bottas davanti a Max Verstappen.(Di domenica 9 giugno 2019)