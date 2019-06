Gp Canada | Vettel primo al traguardo ma vince Hamilton tra le polemiche

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Canada 2019 : Hamilton si impone a tavolino - Vettel penalizzato : La domenica del GP del Canada si è conclusa con la vittoria tra le polemiche di Lewis Hamilton, capace di sfruttare una penalità di cinque secondi addossata a Sebastian Vettel per essere rientrato in maniera giudicata non sicura dopo un traverso che lo aveva portato sull’erba; sul podio anche Charles Leclerc che per poco non beffa il compagno. La corsa ha visto una Ferrari, molto competitiva con le gomme medie, sfruttare al massimo il gran ...

