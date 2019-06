ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Tutti e tre seduti allo stesso, come non succedeva da tempo, in unin cui si incroceranno tre macrotemi: l’di, il negoziato per lein Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con ilconvocato da Giuseppecon Luigi Die Matteola settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase delgiallo-verde. I primi atti concreti sono attesi nel consiglio dei ministri in programma per martedì, ma molto circa l’orientamento della futura azione disi capirà già domani.potrebbe vedere i suoi vice al termine di una giornata che lo vedrà impegnato, in mattinata, nel faccia a faccia con lo Spitzenkandidat del Partito Popolare europeo Manfred Weber. Un incontro che arriva in un momento in cui sembra emergere il rischio ...

fattoquotidiano : Governo, Conte: “Ancora scorie post elezioni, lunedì il punto”. A Salvini: “Codice appalti? Se ne discute a Palazzo… - Cascavel47 : Governo. Lunedì vertice Conte, Di Maio, Salvini: sul tavolo agenda di governo, nomine in Ue e ipotesi rimpasto… - Noovyis : Un nuovo post (Governo. Lunedì vertice Conte, Di Maio, Salvini: sul tavolo agenda di governo, nomine in Ue e ipotes… -