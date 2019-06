Golf | PGA Tour 2019 | McIlroy | Simpson e Kuchar guidano la furiosa lotta per vincere il

Golf - PGA Tour 2019 : Scott Brown e Matt Kuchar appaiati al comando dell’RBC Canadian Open : I protagonisti del PGA Tour continuano a sfidarsi a suon di birdie nell’RBC Canadian Open (montepremi 7,6 milioni di dollari). La primavera del circuito professionistico più ricco torna a dar vita alla storica kermesse nata nel 1904, interrotta soltanto durante le grandi guerre. Il Canadian Open è dunque il terzo torneo con la maggior continuità dopo The Open Championship e gli U.S. Open. Al termine dei primi due round troviamo al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Patrick Cantlay si aggiudica il Memorial Tournament - Tiger Woods chiude in nona posizione : Si è concluso nella notte italiana il the Memorial Tournament 2019, appuntamento del PGA Tour andato in scena presso il Muirfield Village Golf Club di Dublin, in Ohio (Stati Uniti). Lo statunitense Patrick Cantlay ha conquistato il successo firmando un ultimo giro in 64 colpi, mettendo a segno ben otto birdie e nessun bogey, e chiudendo con lo score complessivo di -19. Il 27enne californiano si è aggiudicato la seconda vittoria della carriera ...

Golf - PGA Tour 2019 : si rivede Martin Kaymer - in testa da solo dopo il terzo giro al Memorial Tournament. Tiger Woods 25° : Torna a farsi vedere nelle zone alte di un torneo Martin Kaymer. Il tedesco, dopo un lunghissimo periodo di grandi difficoltà, sembra davvero poter dare la caccia alla sua prima vittoria da cinque anni a questa parte, trovandosi in testa al Memorial Tournament dopo tre giri. Dei tre al comando ieri, Kaymer è l’unico a trovare un -6 di giornata, che lo colloca a -15 con due colpi di vantaggio sull’australiano Adam Scott. La terza ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tiger Woods - Justin Rose e Rory McIlroy al via del Memorial Tournament nell’Ohio : Il PGA Tour è a Dublino. Sembra strano a dirsi, ma è così. La Dublino di cui si parla, però, non è la capitale dell’Irlanda, bensì un sobborgo di Columbus, nell’Ohio, che conta poco più di 40.000 abitanti. E’ qui che si tiene il Memorial Tournament: si tratta della terra di Jack Nicklaus, che ha deciso, nel 1976, di dar luce al percorso del Muirfield Village Golf Club sul quale l’anno scorso ha trionfato Bryson ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na resiste al comando e conquista il Charles Schwab Challenge - Francesco Molinari 53° : Sul percorso del Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas (Stati Uniti) si è concluso il Charles Schwab Challenge 2019, appuntamento del PGA Tour che presentava in gara diversi Golfisti di primo piano del panorama internazionale reduci dal PGA Championship della scorsa settimana. Il successo è andato allo statunitense Kevin Na, capace di mantenere saldamente la testa della classifica conquistata nella terza giornata con un quarto giro ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na svetta al comando del Charles Schwab Challenge : Il PGA Tour viaggia verso ‘epilogo del suo consueto appuntamento settimanale. Manca infatti soltanto un giro al termine del Charles Schwab Challenge (montepremi 7,3 milioni di dollari). I Golfisti del circuito professionistico più ricco stanno dando vita ad un combattutissimo evento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Ben 12 protagonisti della kermesse texana sono racchiusi in soli 6 colpi. Al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jonax Blixt guida la leaderboard del Charles Schwab Challenge. Attardato Francesco Molinari : Il PGA Tour continua inesorabile la sua marcia verso gli appuntamenti estivi con il Charles Schwab Challenge (montepremi 7,3 milioni di dollari). I Golfisti del circuito professionistico più ricco si sfidano a colpi di birdie sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Al termine dei primi due round troviamo al comando Jonas Blixt. Lo svedese guida la leaderboard con lo score di -9 (131 colpi), una lunghezza ...

