Giulia de Lellis e Andrea Iannone fidanzati? La risposta ai fan e il sorriso imbarazzato

Giulia De Lellis - smentisce di essere fidanzata con il pilota Andrea Iannone : Giulia De Lellis nelle scorse ore ha deciso di fare chiarezza in merito alla sua attuale situazione sentimentale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ospite in una discoteca romana. La De Lellis nel rispondere ad alcune domande dei fan, ha smentito di avere una relazione con Andrea Iannone. Le voci di un presunto flirt tra il pilota della MotoGp e l'influencer sono state state innescate dal settimanale Spy. Sulle pagine della rivista ...

Andrea Iannone - sì o no? Giulia De Lellis rompe il silenzio : Giorni fa la fashion influencer è stata paparazzata insieme al campione di MotoGp (ed ex di Belen Rodriguez)

Giulia De Lellis nella casa svizzera di Iannone - Damante sui social : 'Per il resto - ok' : Il riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, non è andato a buon fine: notizia di questi giorni, infatti, è che la ragazza starebbe frequentando un ex di Belen Rodriguez. Dopo essere stata paparazzata da una fan in un bar di Lugano in compagnia di Andrea Iannone, l'influencer ha confermato di essere con lui postando una foto direttamente dalla lussuosa villa svizzera dove il pilota risiede. Il dj, dal canto suo, si sta dividendo tra ...

Arriva una nuova web serie con Ludovica Bizzaglia e Luca Turco di Upas e Giulia De Lellis : Chi segue sui rispettivi profili social Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia o Luca Turco, sarà sicuramente già a conoscenza del nuovo progetto prodotto da Witty TV. Si tratta di un'inedita web serie che avrà come protagonisti questi tre giovani artisti e che andrà in onda rigorosamente su internet. Giulia De Lellis su Instagram non ha potuto nascondere la sua felicità e una certa ansia per il suo debutto nelle vesti di attrice, dovendo ...

