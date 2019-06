Giro del Delfinato | prima tappa a Boasson Hagen dopo un contatto Alaphilippe-Colbrelli

Ciclismo – Edvald Boasson Hagen vince la prima tappa del Giro del Delfinato : battuto Gilbert in volata : Edvald Boasson Hagen trionfa in volata nella prima tappa del Giro del Delfinato: il ciclista della Dimension Data precede Gilbert e Van Aert Domenica di grande Ciclismo sulle strade francesi: inizia il Giro del Delfinato 2019! La prima tappa della corsa transalpina, tappa importante per preparare l’imminente Tour de France, non presenta all’apparenza grandi difficoltà nei 142 km che si snodano da Aurillac a Jussac, nonostante 5 GPM ...

Trooping the Colour - baby Louis si affaccia per la prima volta a Buckingham Palace. Le foto fanno il Giro del web : Trooping the Colour 2019, il debutto di baby Louis al balcone di Buckingham Palace. In occasione delle celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta, il piccolo di casa Cambridge ha fatto il...

Giro del Delfinato – Froome verso il Tour de France - la sincerità del britannico : “ero un po’ ansioso” : Chris Froome pronto al Giro del Delfinato: le sensazioni del britannico del Team INEOS alla vigilia della prima tappa Ad una settimana dal termine del Giro d’Italia 102, il ciclismo torna protagonista con degli appassionanti appuntamenti in vista del Tour de France 2019. Chris Froome sarà al via oggi al Giro del Delfinato, un appuntamento fondamentale per il britannico del Team INEOS per prepararsi alla Grande ...

VIDEO Sebastian Vettel in pole nel GP Canada 2019 : riviviamo le emozioni del Giro magico del tedesco a Montreal : Sul circuito “Gilles Villeneuve” dell’isola di Notre Dame a Montreal, teatro del GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il tedesco Sebastian Vettel si rende protagonista di una prestazione sontuosa nelle qualifiche. Sfruttando alla perfezione anche la potenza del motore della sua Ferrari, il teutonico ottiene la sua prima pole position stagionale, la n.56 in carriera, realizzando il nuovo record della pista di ...

Damiano Cima e l'esplorazione del Giro d'Italia : Scriveva il navigatore e cartografo inglese James Cook, in una lettera all'amico armatore John Walker, che "l'esplorazione è un dono che si fa agli altri". Spinge "l'uomo alla conoscenza e questa conoscenza permette di perfezionare le carte nautiche che saranno utili ai posteri. E questo circolo mig

Prima tappa Giro del Delfinato 2019: percorso, altimetria e favoriti È ufficialmente tempo di Giro del Delfinato 2019. La breve corsa a tappe francese – assieme al Giro di Svizzera – è considerato l'antipasto principale in attesa della grande portata, il Tour de France. I corridori percorreranno oltre 1200 km suddivisi in otto tappe, nelle quali vi è la netta predominanza di montagne. Per i velocisti al via saranno dunque ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei Gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Basket - Mondiali 2019 : la Serbia - nel Girone dell’Italia - annuncia i 34 che si giocheranno il posto in Cina : E’ una delle selezioni più attese ai Mondiali di Cina 2019, oltre che detentrice dell’argento iridato: la Serbia vuole andare in Oriente con alte ambizioni. Sasha Djordjevic, infatti, nel diramare la lista dei 34 da cui sceglierà i 12 che porterà a giocarsi il trono planetario in terra cinese ha voluto il meglio. Ci sono tutti e quattro i giocatori che militano in NBA: Boban Marjanovic, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic e Nemanja ...

Giro del Delfinato 2019 : tappe - percorso e start list. L’albo d’oro : Giro del Delfinato 2019: tappe, percorso e start list. L’albo d’oro È ufficialmente tempo di Giro del Delfinato 2019. La breve corsa a tappe francese – assieme al Giro di Svizzera – è considerato l’antipasto principale in attesa della grande portata, il Tour de France. I corridori percorreranno oltre 1200 km suddivisi in otto tappe, nelle quali vi è la netta predominanza di montagne. Per i velocisti al via saranno dunque ...

Lesbiche picchiate e derubate dal branco a Londra : la foto-denuncia fa il Giro del mondo : La foto che ritrae Melania e Chris con i volti coperti di sangue sta facendo il giro del mondo. A ridurle così sarebbe stato un gruppo di bulli su un bus di Londra. Un'aggressione omofoba,...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Madonna si reinventa. I brani di "Madame X" sono un Giro del mondo - : Paolo Giordano Dalla citazione dello «Schiaccianoci» fino a hip hop e fado. La regina delle popstar è rinata Alla fine si capisce che Madonna ce l'ha fatta. A (quasi) 61 anni aveva la missione impossibile ossia sopravvivere al proprio mito senza snaturarlo. E il nuovo disco Madame X, in uscita il 14, conferma che questa fuoriclasse inimitabile ritorna in gioco per vincere. Ha cambiato molto per rimanere identica a se stessa, si è ...

Giro del Delfinato 2019 : chi parteciperà? Tutti i big al via. Presenti Chris Froome e Romain Bardet : Soltanto un paio di giorni alla partenza del Giro del Delfinato 2019, appuntamento di primo piano della stagione ciclistica che rappresenta la tradizionale tappa di avvicinamento al Tour de France e che vedrà impegnati sulle strade francesi diversi protagonisti della scena internazionale. Il percorso testerà la condizioni degli uomini più attesi con otto tappe e con un tracciato decisamente vario, nel quale troveranno spazio scalatori, ...