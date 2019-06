GF 16 | Gianmarco Onestini mette all' angolo Francesca De Andrè | ' Sei troppo aggressiva'

Michael Terlizzi esce contro Gianmarco : parlano Franco e Luca Onestini : Michael Terlizzi esce contro Gianmarco Onestini al Gf: a Mattino 5 parlano Franco e Luca Un’eliminazione inaspettata quella di Michael Terlizzi, che non raggiunge la finale del Grande Fratello. Al televoto contro Gianmarco Onestini ed Enrico Contarin, il figlio di Franco si ritrova a lasciare la Casa più spiata d’Italia. In molti avrebbero scommesso sul […] L'articolo Michael Terlizzi esce contro Gianmarco: parlano Franco e ...

Gianmarco Onestini incontra il padre : la d’Urso replica a Luca : Gianmarco Onestini riabbraccia il padre al Grande Fratello: la replica di Barbara d’Urso a Luca Arriva una sorpresa per Gianmarco Onestini al Grande Fratello, uno dei pochi a non riceverne una nel corso delle passate puntate. A ribellarsi di fronte al fatto che il gieffino non avesse ancora incontrato i familiari è stato proprio il […] L'articolo Gianmarco Onestini incontra il padre: la d’Urso replica a Luca proviene da Gossip ...

Grande Fratello - Luca Onestini supporta con il megafono fuori dalla casa il fratello Gianmarco : "Fiero di te" : “Gianmarco, Gianmarco, sono Luca, sono fiero di te fratellone, avanti così, sei fortissimo Gimbo, forza Gimbo, Daje fratè sempre con te”. Sono queste le parole che Luca Onestini, con tanto di megafono, ha urlato vicino la casa del Grande fratello 16 per far arrivare il suo supporto al fratello minore Gianmarco. Il ragazzo ha preso l'iniziativa in quanto aveva dichiarato che il destinatario dell'iniziativa era l'unico a non aver avuto modo di ...

Gianmarco Onestini/ Sbotta contro il Grande Fratello. Il fratello Luca : 'L'hanno lasciato da solo' : Gianmarco Onestini la polemica contro il Grande fratello 2019: 'Tutti sanno qualcosa della loro famiglia, sai io cosa so? Zero. Non un messaggio, non una foto'.

GF16 - Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con Gianmarco Onestini : Nuovo feeling tra Martina Nasoni e Gianmarco Onestini Nuove simpatie al Grande Fratello. In questi giorni Martina Nasoni e Gianmarco Onestini si sono avvicinati. I due concorrenti del GF in queste ore si sono scambiati un lungo e appassionato abbraccio sul divano in salotto. Un gesto d’affetto colorato da risate e battute. I due ragazzi che si sono parlati … Continue reading GF16, Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco ha ragione ad essere deluso. C'è chi ha ricevuto tante sorprese e lui niente..." : Luca Onestini ha commentato il recentissimo sfogo di suo Fratello Gianmarco, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, deluso per il fatto che la produzione del reality show di Canale 5 non abbia ancora organizzato nessuna sorpresa per lui.L'ex tronista di Uomini e Donne, quindi, ha sottoscritto le parole del Fratello, dichiarando che, nella casa del GF16, c'è chi ha ricevuto tantissime sorprese (e il riferimento sottinteso a ...

Grande Fratello 16 - lo sfogo di Gianmarco Onestini : "So zero della mia famiglia" : Gianmarco Onestini, a cinquanta giorni dalla chiusura della Porta Rossa, inizia a sentire forte la lontananza della propria famiglia. Al termine della puntata in diretta di lunedì 27 maggio 2019, l'ex-tentatore di Temptation Island si è sfogato con l'amico Michael Terlizzi per non aver ricevuto, nemmeno in questa occasione, una sorpresa da parte dei propri cari.La sua linea narrativa, tutta incentrata sul rapporto con Ivana Icardi, è ...

Erica del GF 2019 dimentica Gaetano Arena con Gianmarco Onestini? : Gaetano dimenticato da Erica del GF 16: lei e Gianmarco Onestini sempre più vicini Molti fedeli telespettatori del Grande Fratello, in questi giorni, hanno notato uno strano avvicinamento tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. Difatti i due, ultimamente, sono sembrati essere molto complici e affiatati, tanto da far pensare a molti fan del padre di tutti i reality show che tra loro possa essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma ...