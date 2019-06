ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019) Si è analizzato, investigato, seguito, ogni secondo della trattativa trae Juve per portarea Torino. Dopo gli ultimi incontri appare sempre più probabile che il club londinese lascerà andare Maurizio che già domani potrebbe firmare con i bianconeri. Il problema era nato intorno alla richiesta d indennizzo che ilaveva chiesto in un primo momento ad Agnelli. SI è portato avanti un braccio di ferro in queste direzione, ma grazie al lavoro di Ramadani e Pellegrini la situazione sembra oramai essere risolta. Per i Blues non sarebbe una questione capitale: non c’è sentore che si rimangino la parola data al tecnico già mesi fa sull’altare di quei sei milioni reclamati. Come riporta ladello Sport, lapotrebbe arrivare proprio dal Pipita., che con ilnon è mai riuscito ad instaurare un rapporto non sarà confermato e dovrebbe tornare ...

SiamoPartenopei : Sarri-Juventus, Gazzetta: domani può arrivare il via libera, Abramovich scende in campo! Nell'affare coinvolto anch… - napolista : Gazzetta: #Higuain è la soluzione per liberare #Sarri dal #Chelsea Come riporta la Gazzetta #Agnelli sarebbe dispos… - destruction83 : @Gazzetta_it Ovviamente il city, come lo scorso anno il Milan con caldara e higuain.. -