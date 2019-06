G20 di Fukuoka | “Crescita resta bassa” Lagarde | “Minacciata da dazi Usa-Cina | ridurranno

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “La crescitabassa”, viste le previsioni di aumento moderato del Pil globale sia per il 2019 che per il 2020 e “i rischino orientati verso il basso”. Il comunicato finale del G20 finanziario diconferma la situazione di difficoltà dell’economia mondiale e rimarca la preoccupazione per “le tensioni commerciali e geopolitiche” che si “sono intensificate”. Un concetto ribadito anche da Christine, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), la quale ha definito la guerra dei“la principale minaccia” alla crescita. Secondo le stime del Fmi, le tensioni tra Usa e“potrebbero ridurre il livello del Pil globale dello 0,5% nel 2020, ovvero circa 455 miliardi di dollari statunitensi”. Tra poche settimane, il 28 e 29 giugno, a Osaka si terrà il summit dei leader ...

MediasetTgcom24 : G20 Fukuoka, verso la stretta su tassazione colossi del web #G20Fukuoka - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #G20: #crescita bassa, rischi in calo. Timori per i dazi. Così il comunicato finale del vertice di #Fukuoka -