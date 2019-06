Formula 1 | si spengono i semafori a Montreal | ecco la partenza del Gp del Canada VIDEO

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) E’ cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di1, che si svolge sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve L’adrenalina sale, il cuore batte in gola e le emozioni cominciano ad affiorare. Si, comincia il Gran Premio del, settimo appuntamento del Mondiale di1. Vettel e Hamilton uno accanto all’altro in prima fila, con Leclerc e Ricciardo subito dietro pronti ad approfittare di ogni minima leggerezza dei primi due. Scatta invece in sesta piazza Valtteri Bottas, protagonista di una qualifica non proprio da ricordare.ladel Gran Premio del: Comenzó el #GP @F1 pic.twitter.com/R0czwcStWY — Andrés Cruz (@AndresCruzNovoa) 9 giugno 2019 L'articolo1, siladel Gp delSPORTFAIR.