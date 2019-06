Formula 1 | la Mercedes fa un campionato a sè | la nuova classifica Costruttori dopo il Gp

Formula 1 – Giallo prima del Gp del Canada : problema idraulico per Hamilton - si complica la gara della Mercedes? : problema idraulico sulla monoposto Mercedes di Lewis Hamilton: si complica l’inizio del Gp del Canada per il leader del Mondiale In casa Mercedes è corsa contro il tempo: la monoposto di Hamilton è da… riassemblare! Scatta un campanello d’allarme nel box della scuderia Campione del Mondo e attualmente leader del Mondiale: i tecnici hanno riscontrato infatti una perdita idraulica sulla monoposto numero 44, quella di Lewis ...

Formula 1 – Il ricordo di Lauda e l’attacco alla Mercedes - Marko è una furia : “hanno rovinato lo sport” : Il consulente austriaco della Red Bull ha prima svelato un aneddoto relativo a Niki Lauda, scagliandosi poi apertamente contro la Mercedes Helmut Marko non è certamente un tipo che le manda a dire, preferendo prendere di petto le situazioni piuttosto che parlare alle spalle. Il super consulente della Red Bull non ha gradito le nuove regole sugli pneumatici, che non hanno fatto altro che favorire la Mercedes e condizionare tutti gli altri ...

Formula 1 - Leclerc smaschera la Mercedes : “sono sicuro che ne hanno di più - ma vi dico cosa ci potrebbe aiutare” : Il monegasco ha chiuso al comando la seconda sessione di libere in Canada, precedendo Vettel e la Mercedes di Bottas Primo posto al termine della prima giornata di libere, niente male per un Charles Leclerc arrivato in Canada per dimenticare il tremendo week-end di Monaco. Il pilota della Ferrari ha strappato la miglior prestazione nella seconda sessione, mettendo in fila Vettel e Bottas. Photo4/LaPresse Un risultato che tuttavia non ...

Formula 1 - Vettel tiene i piedi per terra : “sessione interessante - ma c’è ancora gap da recuperare sulla Mercedes” : Il pilota della Ferrari ha parlato dopo le due sessioni di libere in Canada, sottolineando come ci sia ancora molto lavoro da fare Si è conclusa positivamente la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada per la Ferrari, che ha messo le proprie monoposto davanti a tutti con Leclerc a precedere Vettel. Photo4/LaPresse Risultati soddisfacenti che tuttavia non ingannano il quattro volte campione del mondo, conscio del fatto che ci ...

Formula 1 - botto per Hamilton nelle FP2 in Canada : Mercedes costretta a sostituire l’intero retrotreno : Il pilota della Mercedes ha concluso in anticipo la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada a causa di un incidente che ha costretto la Mercedes a sostituire l’intero retrotreno della sua W10 Si è conclusa negativamente la prima giornata di libere in Canada per Lewis Hamilton, protagonista di un incidente che lo ha costretto a completare solo 8 giri nel corso delle FP2. Photo4/LaPresse Il campione del mondo ha sbattuto in ...

Formula 1 – Mercedes ancora super : Hamilton al comando nelle Fp1 del Gp del Canada - Leclerc miglior ferrarista [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutto al termine della prima sessione di prove libere del Gp del Canada E’ iniziato lo spettacolo del settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti sono scesi in pista a Montreal per la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. Le Fp1 canadesi si sono concluse nel segno della Mercedes, che ha piazzato Hamilton e Bottas rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei ...

Formula 1 - Bottas spaventa la Mercedes : “al livello della Ferrari con il nuovo motore? Purtroppo…” : Il pilota finlandese ha parlato del nuovo propulsore che la Mercedes monterà a Montreal, sottolineando che non eguaglierà quello utilizzato dalla Ferrari Il settimo Gran Premio la Mercedes cambiò. Come da tabella, le Frecce d’Argento si presentano in Canada con un motore nuovo di zecca, utilizzando la seconda delle tre unità previste dal regolamento. AFP/LaPresse Un aumento di potenza non indifferente, che dovrebbe permettere a ...

Formula 1 - Verstappen sfida i pronostici : “Ferrari e Mercedes favorite in Canada? Sono curioso di scoprirlo” : Il pilota della Red Bull ha parlato alla vigilia del Gran Premio del Canada, esprimendo le proprie sensazioni sull’appuntamento in programma a Montreal Nel Principato è andato vicino alla vittoria, salvo poi essere retrocesso in quarta posizione per unsafe release. In Canada Max Verstappen vuole riprendersi quanto lasciato per strada a Monaco, ma non sarà facile considerando le caratteristiche della pista di ...

Formula 1 – Mercedes sempre più imbattibile - Lewis Hamilton ed i giochi psicologici : il post social intimorisce i rivali [FOTO] : Lewis Hamilton stuzzica i rivali con giochi psicologici sui social: il post del britannico della Mercedes intimorisce i suoi avversari Settimana di pausa per i piloti della Formula 1, dopo l’appassionante weekend di gara di Monaco. Lewis Hamilton, dopo le emozioni provate in gara a Montecarlo, dove ha trionfato nel nome di Niki Lauda, si è spostato a Vienna per i funerali dell’ex pilota austriaco. Adesso i campioni delle ...

Formula 1 - si mette male per Ferrari e Red Bull : Hamilton svela il prossimo asso della Mercedes : Il pilota britannico ha rivelato che la Mercedes farà debuttare in vista del prossimo Gran Premio del Canada il secondo motore della stagione, più potente del primo La ‘SPEC 2’ del motore Mercedes è pronta a debuttare in Canada, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il team di Brackley è l’unico a rispettare la finestra di utilizzo, facendo debuttare il secondo dei tre motori a disposizione esattamente dopo ...

Formula 1 – L’analisi di Binotto dopo Montecarlo : “bravo Vettel - sfortunato Leclerc. Favoriti in Canada? No - Mercedes davanti” : Mattia Binotto analizza la gara di Montecarlo: buona prova di Vettel, Leclerc ha pagato l’errore delle qualifiche. Il team principal della Ferrari ha poi rivolto il pensiero al Canada: “non siamo Favoriti” La gara di Montecarlo regala un sorriso a metà alla Ferrari. Se da una parte Vettel è stato favorito dalla penalizzazione di Verstappen guadagnado la seconda posizione sul podio superando anche Bottas, dall’altra ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “sono a Montecarlo per lottare. Mercedes? Se sono davanti a noi c’è un motivo” : Sebastian Vettel analizza il weekend della Ferrari con grande lucidità: il pilota tedesco è conscio del gap con la Mercedes ma si dice pronto a lottare Quarto posto nelle qualifiche di ieri per Sebastian Vettel, con una Ferrari che fa ancora fatica a ridurre il gap con la Mercedes. Intervistato prima della gara di Montecarlo, il pilota tedesco ha riconosciuto i meriti della Mercedes, dicendosi però pronto a combattere: “oggi sono ...

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Formula 1 – Hamilton elogia la sua Mercedes : “macchina da sogno - a Montecarlo posso dare prova delle mie abilità” : Hamilton tesse le lodi della Mercedes dopo il primo posto ottenuto nelle Fp2 di Montecarlo: il campione del mondo in carica definisce la sua monoposto una “macchina da sogno” Un primo posto nelle Fp2 del giovedì per Hamilton e, complice la seconda piazza di Bottas, il weekend di Montecarlo sembra essere già marchiato col fuoco Mercedes. Le ‘Frecce d’Argento’ corrono anche sul tracciato del Principato e ...