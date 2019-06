Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel | il team radio Ferrari

Golf - European Tour 2019 : sette italiani al Belgian Knockout di Anversa - torneo dalla Formula mista e particolare : Un tempo noto semplicemente come l’Open del Belgio, il Belgian Knockout che si tiene ad Anversa ha vissuto una storia recente piuttosto tormentata. Negli ultimi trent’anni, infatti, è passato da vincitori di grande calibro (Josè Maria Olazabal, Nick Faldo, Darren Clarke, Lee Westwood) a ripetute edizioni saltate, fino al punto in cui in Belgio non si è più giocato sul Tour europeo dal 2001 al 2017. L’anno scorso, invece, il ...

Formula 1 – Hamilton sincero : “Montecarlo circuito difficile ma bellissimo. Posso tornare a casa a cucinare - non ho uno chef!” : Lewis Hamilton si gode il ‘contorno’ glamour di Montecarlo prima della gara: il pilota Mercedes vive nel Principato e scherza sul fatto di non avere uno chef e cucinare i suoi pasti da solo Dopo la pole position ottenuta ieri al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton potrebbe aver già ipotecato il successo nella gara di Montecarlo. Sul circuito del principato infatti, è complicato superare ed un pilota esperto e veloce come ...

Formula 1 – Verstappen non si monta la testa dopo il podio di Barcellona : “bello essere davanti alle Ferrari - ma…” : Max Verstappen contento ma non troppo: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. photo4/Lapresse La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen dolcissimo anche da lontano : la bellissima sorpresa per la sua Minttu nel giorno della festa della mamma [VIDEO] : La dolce sorpresa di Kimi Raikkonen per la moglie Minttu nel giorno della festa della mamma nonostante la lontananza Kimi Raikkonen si trova in Spagna per disputare il quinto Gp della stagione 2019 di Formula 1, attualmente in corso sul circuito del Montmelò. Nonostante la lontananza dalla sua famiglia, rimasta questa volta a casa, il finlandese dell’Alfa Romeo ha fatto sentire alla moglie Minttu tutta la sua vicinanza: Kimi ...

Bell & Ross presenta la sua collezione 2019 ispirata al mondo della Formula 1 : «Velocità» è la parola d'ordine della collezione R.S.19 firmata da Bell & Ross. Per celebrare il quarto anno di corse fianco a fianco con il team di Renault F1, il marchio orologiero franco-svizzero ha deciso di proporre una serie di modelli esclusivi che strizzano l'occhio al mondo dei gran premi, rendendo omaggio ai colori delle monoposto guidate da Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo. Ecco allora il BR V3-94 R.S.19 e il BR 03-94 R.S.19, ...

Formula 1 Baku - Bottas : 'Bella pole'. Leclerc : 'Sono stato stupido' : Il finlandese vuole finalmente giocarsi la vittoria del titolo e di conseguenza cerca di mettere più pressione possibile al suo compagno, campione del mondo in carica. Sono molto contento - commenta ...

Formula 1 - Hamilton ‘boccia’ la pista di Zandvoort : “bellissimo circuito - ma è molto difficile superare” : Interrogato sulla possibilità che la pista di Zandvoort entri in calendario, Hamilton ha espresso il proprio punto di vista a riguardo Il calendario di Formula 1 potrebbe prevedere molte novità a partire dalla prossima stagione, con l’inserimento per esempio del Gp del Vietnam. Oltre alla pista di Hanoi, potrebbe tornare anche quella olandese di Zandvoort, che ha ospitato ben 30 edizione del Gp d’Olanda tra il 1952 ed il ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen accompagna il piccolo Robin in Belgio per una gara di… minicross [VIDEO] : Kimi Raikkonen in Belgio per supportare il figlio Robin in una gara di minicross Kimi Raikkonen è tornato a casa dopo il Gp della Cina, dove ha collazionato un positivo nono posto, ma il tempo per rilassarsi nella sua dimora è stato breve. Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha infatti preparato subito i bagagli, per partire insieme a tutta la sua famiglia alla volta del Belgio. The Iceman si trova infatti adesso a Lommel per ...

Formula 1 – Verifiche sulla monoposto di Leclerc : il ferrarista fermo ai box nel bel mezzo delle seconde libere : Charles Leclerc fermo durante le seconde prove libere del Gp di Cina: il pilota monegasco della Ferrari costretto allo stop ai box Charles Leclerc non sfrutta tutto il tempo a disposizione nelle seconde prove libere del Gp di Cina a causa di un’anomalia sulla sua Ferrari. Il pilota monegasco è stato costretto a fermarsi ai box ed a scendere dalla sua vettura nel bel mezzo delle Fp2 di Shanghai. Secondo quando riferito dalla ...