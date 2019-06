Finale Nations League | Portogallo-Olanda diretta live | partiti!

LIVE Portogallo-Olanda 0-0 - Finale Nations League 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo vuole trascinare i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:19 Sono già uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. 20:17 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Olanda, match valido per la Finale della Nations League di calcio 2019. Il programma completo del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Olanda, Finale della Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano ...

Programmi TV di stasera - domenica 9 giugno 2019. Su Rai1 la Finale della Nations League : Cristiano Ronaldo Rai1, ore 20.30: UEFA Nations League 2018/2019-finale – Portogallo vs Olanda Portogallo vs Olanda: si gioca la finale dell’edizione inaugurale della Uefa Nations League. La partita si disputerà all’Estádio do Dragão di Oporto e sarà trasmessa in diretta. Rai2, ore 21.05: NCIS Cloro nero: L’episodio si apre su Wynn Crawford, Segretario alla Difesa, che intima a Torres e McGee di consegnare distintivo e ...

Nations League - la Finale 3°/4° posto Svizzera-Inghilterra su Italia Uno : Domani, domenica 9 giugno, Italia 1 trasmetterà in esclusiva, in diretta e in HD “Svizzera-Inghilterra”, la finale 3°/4° posto di Nations League, la neonata manifestazione per Nazionali ideata dalla UEFA. In diretta dall’Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães, la Svizzera di Petkovic e l’Inghilterra di Southgate si giocheranno la medaglia di bronzo. In campo si […] L'articolo Nations League, la finale 3°/4° posto Svizzera-Inghilterra su ...

Portogallo pronto per la Finale di Nations League - Ronaldo allo scoperto : “vi svelo il mio segreto” : Il campione portoghese ha parlato in vista della finale di Uefa Nations League di domani, svelando un suo personale segreto Domani scenderà in campo per giocarsi la Uefa Nations League, dopo aver trascinato in finale il Portogallo con una splendida tripletta. Cristiano Ronaldo è impaziente di scendere in campo, provando a conquistare il secondo trofeo con la sua selezione, dopo l’Europeo conquistato nel 2016 in ...

Nations League – Secco 3-1 all’Inghilterra : l’Olanda raggiunge il Portogallo in Finale : L’Olanda manda al tappeto l’Inghilterra ai tempi supplementari e vola in finale di Nations League: domenica la sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo Dopo il trionfo di ieri del Portogallo, con tripletta di Cristiano Ronaldo, contro la Svizzera, è andata in scena oggi la seconda semifinale di Nations League: si è disputata infatti allo Stadio Dom Alfonso Henriques di Guimaraes la sfida tra Olanda e Inghilterra. A ...

