FIFA 20 da Volta Football a punizioni e rigori | tutte le novità

E3 2019 : EA annuncia il VOLTA FOOTBALL per FIFA 20 : Electronic Arts ha svelato la nuova modalità di gioco presente in EA SPORTS FIFA 20: VOLTA FOOTBALL, ispirata alle sfide in gabbie e campetti di strada sparsi in tutto il mondo, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 27 settembre 2019. VOLTA FOOTBALL permetterà ai videogiocatori di creare il proprio calciatore virtuale e di esprimere attraverso di lui il proprio stile di gioco, per un’immersione totale ...

FIFA 20 avrà una modalità in stile FIFA Street chiamata Volta Football : EA Sports ha annunciato Volta Football, una nuova modalità sicuramente molto gradita per Fifa 20, riporta Eurogamer.net.Una grande novità per l'annuale iterazione calcistica di EA dato che si tratta di una modalità in stile Fifa Street per il gioco, e consentirà agli utenti di partecipare a partite 3v3 in modalità Rush (ovvero senza portieri), ma anche in 4v4, 5v5 e Professional Futsal.Per quanto riguarda i campi da gioco, avremo a disposizione ...

FIFA 20 : tutto ciò che devi sapere su Volta Football : L’8 giugno EA Sports ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Fifa 20, interamente dedicato alla nuova modalità, denominata Volta Football, che verrà introdotta quest’anno ed andrà ad affiancarsi a Fifa Ultimate Team, Carriera e Pro Club. In questa guida vi forniremo tutti i dettagli su Volta, che ricorda tanto da vicino Fifa Street! Queste […] L'articolo Fifa 20: tutto ciò che devi sapere su Volta Football proviene da I ...

