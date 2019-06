F1 Gp Canada | vince ancora Hamilton ma stavolta è beffa Ferrari | Vettel primo e

Vettel primo ma penalizzato in Canada : vince Hamilton - il pilota Ferrari è furioso : «Ma come è possibile, sono finito sull'erba e non avevo controllo. Stavo per finire contro il muro». Un team radio colmo di rabbia quello di Sebastian Vettel, primo al...

F1 - Gp Canada : l’ira di Vettel - primo al traguardo è penalizzato di 5 secondi. Vince Hamilton : Lewis Hamilton Vince il Gp del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1, grazie alla sanzione che priva Sebastian Vettel della vittoria. Il pilota tedesco della Ferrari, scattato dalla pole position, conduce la gara dal primo all’ultimo metro: nel corso del 48esimo dei 70 giri, però, commette un errore finendo con le ruote sull’erba. Quando ...

F.1 - GP del Canada<br> - Vince Hamilton. Vettel secondo per una penalità : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Una vittoria tra le polemiche, perché decisa da una penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel, vero dominatore della corsa. Sul podio anche Charles Leclerc con l'altra Ferrari SF90.L'episodio. Un'unica sbavatura, ma è stata quella che gli ha fatto perdere la gara. Quando mancavano una ventina di giri al termine, Vettel ha avuto un ...

F1 - GP Canada 2019 : Sebastian Vettel vuole tornare a vincere dopo 9 mesi - ma Hamilton fa paura sul passo gara : Durava dal 21 luglio 2018 il digiuno di pole position da parte di Sebastian Vettel, protagonista assoluto delle qualifiche del Gran Premio del Canada 2019 al volante di una Ferrari ritrovata ad alti livelli per la prima volta dopo il Bahrein. Il tedesco della Rossa ha rialzato la testa dopo un periodo negativo ed ora è più determinato che mai per bissare il successo della passata stagione e per tornare alla vittoria per la prima volta dopo il ...

