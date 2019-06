F1 | GP Canada 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

F1 - GP Canada 2019 : orario - tv - streaming - palinsesto Sky e TV8. Il programma della gara : Oggi, domenica 9 giugno, andrà in scena il GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal assisteremo ad un’altra gara in cui il punto di domanda è il seguente: riuscirà la Ferrari a battere le Mercedes? La Rossa, ovviamente, ci proverà dopo l’eccezionale pole position del tedesco Sebastian Vettel. Il teutonico ha lanciato il guanto di sfida e ora dovrà confermarsi in corsa. Cercherà di lottare per la ...

VIDEO Antonio Giovinazzi - GP Canada 2019 : “Sono vicino alla zona punti - ci provo” : Antonio Giovinazzi è moderatamente soddisfatto al termine delle qualifiche del GP del Canada 2019 di F1. Il pilota italiano ha superato lo scoglio della Q1, peraltro vincendo il confronto diretto con il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il 13° posto finale rappresenta una buona base di partenza per puntare alla zona punti. VIDEO Antonio Giovinazzi: LE DICHIARAZIONI AL TERMINE DELLE QUALIFICHE Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Canada 2019 : team-radio di festa. “Woooow. Yes - yes - yes!” : Una pole-position attesa per quasi un anno. Un digiuno lunghissimo e finalmente spezzato a Montreal nel GP del Canada 2019 di F1. Sebastian Vettel è tornato a ruggire con un giro da campione, riaccendendo la fiammella della speranza in casa Ferrari. Il pilota tedesco si è lasciato andare ad un team-radio davvero festante. Andiamo a riascoltarlo… VIDEO Sebastian Vettel, IL team-radio DOPO LA POLE Clicca qui per mettere ...

VIDEO Sebastian Vettel in pole nel GP Canada 2019 : riviviamo le emozioni del giro magico del tedesco a Montreal : Sul circuito “Gilles Villeneuve” dell’isola di Notre Dame a Montreal, teatro del GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il tedesco Sebastian Vettel si rende protagonista di una prestazione sontuosa nelle qualifiche. Sfruttando alla perfezione anche la potenza del motore della sua Ferrari, il teutonico ottiene la sua prima pole position stagionale, la n.56 in carriera, realizzando il nuovo record della pista di ...

VIDEO Incidente di Magnussen - GP Canada 2019 : il brutto crash del danese della Haas nelle qualifiche : Un brutto Incidente quello occorso al danese della Haas Kevin Magnussen, nel corso delle qualifiche del GP del Canada di F1. Il pilota della Haas, nel Q2, nel tentativo di migliorare il suo riscontro e di migliorare il proprio riscontro, ha perso il controllo della sua monoposto, andando a sbattere contro il celebre “Muro dei campioni” e causando un grave danno alla sua monoposto. Il pilota ha ottenuto, al termine del time-attack, il ...

Mattia Binotto F1 - GP Canada 2019 : “Sorpresi da questa pole position. Vettel ha fatto un giro perfetto” : Inutile negarlo, c’è grande soddisfazione nel clan Ferrari, dopo la pole position ottenuta dal tedesco Sebastian Vettel nel settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal (Canada), il teutonico ha siglato un giro semplicemente sublime, sorprendendo per come sia riuscito a gestire la situazione in un momento molto particolare, di dominio assoluto della Mercedes. Oggi, però, la scena è per il Cavallino Rampante e la ...

Lewis Hamilton F1 - GP Canada 2019 : “Non sono molto deluso - ho fatto tutto il possibile e sono contento di essere in mezzo alle Ferrari” : Sfuma proprio all’ultimo tentativo del Q3 l’assalto di Lewis Hamilton al record di pole position conquistate nel Gran Premio del Canada (primato detenuto al momento in coabitazione con Schumacher), con il britannico della Mercedes che si è dovuto arrendere alla strepitosa prestazione della Ferrari di Sebastian Vettel inserendosi comunque in seconda piazza. Nonostante la delusione per la mancata pole, il “Re Nero” può ...

Charles Leclerc F1 - GP Canada 2019 : “Non sono stato perfetto nella Q3 - domani confido nel passo gara” : Dopo il disastro di Montecarlo quando era stato eliminato già nella Q3, Charles Leclerc si riscatta ampiamente nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, centrando un terzo posto decisamente positivo e che gli regala una iniezione di fiducia, anche se ha concluso con 680 millesimi di distanza dalla pole position del compagno di scuderia Sebastian Vettel. Il classe 1997 ha messo in mostra una ottima velocità fino alla Q2, ...

Griglia di partenza F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica qualifiche. Sebastian Vettel centra una pole strepitosa davanti a Hamilton - 3° Leclerc - solo 6° Bottas : Il tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) si aggiudica la pole position del Gran Premio del Canada 2019 con un ultimo giro strepitoso e precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ed il compagno di squadra monegasco Charles Leclerc. Fantastica quarta piazza per la Renault di Daniel Ricciardo, mentre la terza fila sarà occupata da Pierre Gasly e da un deludente Valtteri Bottas. Clamorosa eliminazione nel Q2 per Max Verstappen, undicesimo, mentre ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “Poca fortuna nel Q2 - non ho potuto migliorare per la bandiera rossa” : Non si prospetta una gara semplice per l’olandese Max Verstappen l’appuntamento in Canada, a Montreal, sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve l’alfiere della Red Bull non ha superato il taglio della Q2, classificandosi in undicesima posizione, per una serie di circostanze che non lo hanno favorito. Nel primo tentativo con gomme medie, il racing driver tulipano ha ...

F1 - GP Canada 2019 : gara. Programma - orari e tv (domenica 9 giugno) : Domani, domenica 9 giugno, andrà in scena il GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal assisteremo ad un’altra gara in cui il punto di domanda è il seguente: le Mercedes potranno essere sconfitte? Difficile da dire, visto che le Frecce d’Argento hanno dominato. Reduci, infatti, da sei vittorie in altrettante corse, le vetture di Brackley sono pronte a porre il loro sigillo anche sul circuito ...

Griglia di partenza F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica qualifiche. Verstappen eliminato nel Q2 - Giovinazzi 13° : Griglia DI partenza GP Canada 2019 – F1 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Valtteri Bottas (Mercedes) 3 Sebastian Vettel (Ferrari) 4 Pierre Gasly (Red Bull) 5 Charles Leclerc (Ferrari) 6 Daniel Ricciardo (Renault) 7 Nico Hulkenberg (Renault) 8 Carlos Sainz (McLaren) 9 Lando Norris (McLaren) 10 Kevin Magnussen (Haas) 11 Max Verstappen (Red Bull) 12 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 13 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 14 Alexander Albon (Toro Rosso) 15 ...