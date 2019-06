F1 | GP Canada 2019 | la nuova griglia di partenza Carlos Sainz penalizzato | Magnussen

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Questa sera, alle 20.10 (italiane), avrà inizio il GP del, settima prova del Mondialedi F1. Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà in pole position, la prima volta stagionale per il teutonico, a precedere il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’altro alfiere di Maranello Charles Leclerc. Una prestazione maiuscola quella di Seb che ha permesso alla Rossa di riassaporare il dolce gusto della p.1 Vi sono però alcuni cambiamenti indi, non nelle prime posizioni, che si debbono però essere evidenziati. Il danese Kevin, decimo al termine delle qualifiche, partirà dalla pit-lane per i danni subiti nell’impatto con il “Muro dei campioni”. Inoltre lo spagnolo, che aveva ottenuto l’ottavo posto, partirà in undicesima piazza per aver ostacolato il pilota della Toro Rosso Alexander Albon nel corso ...

SkySportF1 : ?? Prima pole stagionale per #Vettel ? ? - SkySportF1 : ?? POLE di Sebastian #Vettel ?? 1'10''240 I risultati ? - Eurosport_IT : Ecco il vero SEBASTIAN VETTEL ???????? Segna il miglior tempo in Canada e torna in pole position dopo quasi un anno (2… -