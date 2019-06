Elezioni comunali 2019 | come e quando si vota per il ballottaggio

vanityfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Urne aperte a 15 giorni dalleper il. Domenica 9 giugno siin tutti i comuni d’Italia dove i candidati sindaci non sono stati eletti al primo turno. Urne aperte dalle 7 alle 23. I COMUNI Sono 136 i comuni al voto, di cui 124 hanno più di 15mila abitanti. Le sfide più importanti sono in 15 comuni capoluogo: Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo, Potenza e Avellino.SILe urne sono aperte solo domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. COSA SERVE PERRE Perre bisogna presentarsi al seggio nelle cui liste si risulta iscritti con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Gli uffici elettorali sono aperti in tutti i comuni nei giorni precedenti e in quello del voto per sostituire le tessere complete o smarrite, lo stesso vale per ...

antonel52837259 : RT @AntoTavolieri: Tra un'ora si apriranno i seggi a Campobasso. Pronti per votare Roberto Gravina ,candidato del M5S ,per fermare la solit… - baritoday : Ballottaggi Elezioni Comunali 2019, aperti i seggi in 3 Comuni del Barese - baritoday : Comunali 2019 Rutigliano: risultati ballottaggio e nuovo sindaco -