EA Play 2019 spinge gli indie | ecco i nuovi EA Originals in arrivo

E3 2019 : Madden NFL 20 si mostra in 20 minuti inediti di gamePlay : Electronic Arts ha mostrato 20 minuti di gameplay inedito dedicato allo sportivo Madden NFL 20, titolo molto atteso (principalmente) dai giocatori americani.In generale il video si concentra sulle varie modalità offerte dal gioco e sulle migliorie che saranno presenti in questo nuovo capitolo della saga. Prima di questo è stato mostrato un altro video dedicato però alla stella dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, uomo copertina del titolo ...

Le novità di EA Play 2019 : tutti gli annunci e i trailer dalla conferenza E3 di Electronic Arts : L'E3 di quest'anno è iniziato nel segno di EA Play 2019. La conferenza del colosso Electronic Arts ha infatti aperto le danze poligonali della fiera videoludica più attesa dell'anno, sia dalla stampa che dai semplici appassionati. Una conferenza che, come da tradizione, ha messo sul piatto tutta una serie di annunci dedicati a un po' tutti i palati geek, per titoli che approderanno sul mercato - tra personal computer e console di ultima ...

E3 2019 : ecco tutte le modifiche apportate al gamePlay di FIFA 20 : Electronic Arts continua la sua conferenza parlando di FIFA 20. Protagonista della mezz'ora è senza dubbio la nuova modalità presente all'interno del gioco, Volta Football. La modalità si ispira ai campetti da calcio cittadini, con una serie di arene di diverse dimensioni e ambienti con e senza pareti.Oltre a questo gli sviluppatori hanno svelato quali saranno le modifiche apportate al titolo calcistico. ecco quindi tutto ciò che cambierà in ...

Il primo gamePlay di Star Wars Jedi Fallen Order infiamma la conferenza E3 2019 di EA : L'E3 2019 di Electronic Arts si apre con la Forza di Star Wars Jedi Fallen Order. Come promesso, quindi, è l'ultima fatica di Respawn Entertainment - gli stessi autori di Titanfall e del fenomeno Battle Royale Apex Legends - ad inaugurare l'EA Play 2019 nel cuore di Los Angeles, prima delle conferenze pre-show previste quest'anno. E lo fa con un primo video di gameplay della durata di circa quindici minuti, che non può che non infiammare i ...

E3 2019 : Star Wars Jedi Fallen Order si mostra in quindici minuti di video gamePlay esclusivo : La conferenza EA è iniziata ed il primo titolo ad essere mostrato in ben quindici minuti di gameplay esclusivo è proprio Star Wars Jedi: Fallen Order.Il titolo di Respawn ci regala il gameplay di una missione che ci chiede in sostanza di salvare un gruppo di wookie infitrandoci in un complesso dell'Impero. Il video mostra alcuni poteri della forza, tra cui quello che consente di distruggere ostacoli. Naturalmente il nostro protagonista ...

Streaming EA Play 2019 tra FIFA 20 e Apex Legends - come seguire l’evento : La conferenza EA Play 2019 è ormai pronta ai blocchi di partenza, e con essa tutto il circo mediatico che gravita attorno all'E3 2019. Sarà infatti proprio l'evento targato Electronic Arts (con buona pace dello Stadia Connect di qualche giorno fa) ad aprire le danze in quel di Los Angeles, con le attenzioni di tutti che immancabilmente non potranno non andare ai maggiori titoli che il publisher statunitense ha in serbo per i prossimi ...

Probabili Formazioni Piacenza vs Trapani - Serie C - Andata Finale Playoff 08-06-2019 e Info : Serie C, le Probabili Formazioni di Piacenza-Trapani, Finale d’Andata dei Playoff, sabato 8 giugno ore 20.30. InFormazioni e dove vederla in tv e streaming.Il Piacenza ospita allo Stadio ”Garilli” il Trapani nella partita d’Andata della seconda Finale Playoff di Serie C. Nella serata di mercoledì, Pisa e Triestina hanno pareggiato con il risultato di 2-2. In palio c’è la promozione diretta in Serie B, con i padroni ...

E3 2019 : Alle 18 seguite in diretta con noi EA Play : Dopo tanti rumor, leak e teaser è finalmente arrivato il momento di entrare a tutti gli effetti nel vivo dell'E3 2019 con il primo appuntamento degli eventi che anticipano la kermesse losangelina. Ad aprire le danze è Electronic Arts.Come da tradizione spazio a EA Play, un appuntamento che quest'anno assume però una forma molto diversa dato che non ci troveremo di fronte a una conferenza ma a una serie di dirette incentrate su dei giochi ...

PlayStation Days of Play 2019 : quando il videogioco è cultura : Ieri, 7 giugno, sono iniziati i PlayStation Days of Play, un'iniziativa che andrà avanti per dieci giorni ed è stata pensata da Sony Entertainment come modo per celebrare e ringraziare gli appassionati di videogames.È infatti un dato di fatto che PlayStation sia la vera leader del mercato degli hardware e dei software per gli amanti del gaming, ma la crescita esponenziale della console targata Sony è anche conseguenza dell'incremento che il ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia si impone con autorità a Cremona e conquista la finale scudetto! Bramos e Daye protagonisti : Si conclude con il successo di Venezia per 69-79 sul campo di Cremona la quinta e decisiva sfida della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. La formazione lagunare si è imposta con grande autorevolezza dominando l’incontro sin dalle fasi iniziali e non concedendo mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Tra gli aspetti più importanti nel successo degli uomini di Walter De Raffaele sicuramente la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia - una bella per la finale dopo una serie sull’altalena : E’ successo un po’ di tutto nella serie tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella finale). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi ...

Pronostico Piacenza-Trapani - finale andata Play-off Serie C 8-6-2019 : Pronostico Piacenza-Trapani, gara di andata seconda finale playoff di Serie C, sabato 8 giugno 2019Pronostico//Playoff//Serie C – Con discreto ritardo al Pisa-Triestina, ecco che anche la seconda finale dei playoff di Serie C prende il via! Al Garilli di Piacenza, piazzatosi di un soffio secondo nel girone A, arriva il Trapani corrispettivo del Girone C alle spalle della Juve Stabia.Vigilia non serena, quella dei siciliani, con i giocatori ...

Days of Play 2019 : ecco una serie di offerte per celebrare i videogiocatori! : Attraverso un comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment è pronta a dare il via, a partire da domani, ai Days of Play 2019: dal 7 al 17 giugno, undici giornate ricche di imperdibili offerte, dedicate agli utenti PlayStation.Protagonista di questa edizione 2019 é la PlayStation 4 in Edizione Limitata Days of Play da 1 TB che vanta una colorazione Steel Black, le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore e un ...

EA Play 2019 pronta al via - cosa aspettarsi da Electronic Arts? : Come consuetudine da ormai una manciata di anni a questa parte l'EA Play 2019 si appresta a fare da apripista all'E3 2019, l'evento per eccellenza per tutti gli appassionati di videogiochi e non solo. Un piccolo ma sostanzioso antipasto, quello di Electronic Arts, che ha sentito da un po' di tempo l'esigenza di ritagliarsi un luogo e uno spazio temporale personalissimo per poter sfoggiare senza alcun ritegno tutte le proprie produzioni. Chiaro ...