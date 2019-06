EA annuncia la parternship per nuovi titoli indipendenti

gamerbrain

(Di domenica 9 giugno 2019) Oggi Electronic Arts e i suoi partner Zoink Games, Glowmade e Hazelight Studios hannoto trepromettenti progetti di sviluppoper PC e console. Lost in Random è il nuovo gioco firmato Zoink Games dopo il successo di Fe, con un nuovo mondo di enigmi e battaglie. RustHeart è il titolo d’esordio della collaborazione di Glowmade con EA Originals, in cui i videogiocatori dovranno stringere una profonda amicizia con un coraggioso eroe robot. Hazelight, dopo il successo di pubblico e critica di A Way Out, punta a un nuovo titolo cooperativo di cui presto sarà svelato il nome. Matt Bilbey, EVP Strategic Growth ha dichiarato: Continuiamo a lavorare per distinguere con innovazione e creatività idei più importanti studiosper portarli al pubblico di ...