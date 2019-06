E3 2019 | Tales of Arise sarà disponibile nel 2020 | mostrato un nuovo trailer

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) A quanto pare i recenti rumor riguardanti ilcapitolo diof (storica saga di JRPG) sono stati confermati, infatti durante la sua conferenza E3, Microsoft ha annunciatoof. Al momento è stato presentato un breve(che trovate qui sotto), oltre alla conferma che il giocopubblicato in un generico.Leggi altro...

