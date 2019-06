E’ ufficiale | Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati

ilfogliettone

(Di domenica 9 giugno 2019) Ora la notizia è, 44 anni e, 33 anni, si. La notizia è stata ufficializzata dall'autorevole People che riferisce come i due abbiano deciso di collaborare in maniera amichevole alla custodia della figlia di due anni Lea De Seine. Intanto, sui social si scatanano le voci della presunta liason con Lady Gaga sulla scia del successo di "A Star is Born". Liaison che entrambi hanno sin da subito categoricamente negato.Non è bastato però. Pochi giorni faha fatto i bagagli e se ne è andata con la figlia. Due giorni fa la popstar ha ufficializzato la sua rottura dall'ex fidanzato Christian Carino, avvenuta in febbraio.

