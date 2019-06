Doppietta Bonansea | l’Italia sogna con Mondiali donne La bomber | “Abbiamo sconfitto

ilfogliettone

(Di domenica 9 giugno 2019) L'Italiaal Mondiale. Stavolta non c'entrano gli eroi quotidiani del calcio, ma le ragazze allenate da Milena Bertolini, divenute partita dopo partita protagoniste di prima fila di uno sport che non ci sta piu' ad esser considerato figlio - anzi figlia - di un dio minore. Il gol di Barbaradella Juve campione d'Italia, al 95' fa esplodere di gioia la nazionale e regala all'Italla vittoria all'esordio del Mondiale femminile, dove l'azzurro e' tornato dopo 20 anni, e in concomitanza con la debacle degli azzurri. Due a uno il risultato finale sull'Australia - una delle potenzedel calcio femminile - e per il gioco delle qualificazioni anche una serie ipoteca sul passaggio del turno. Finisce con le ragazze azzurre che festeggiano al centro del campo con una danza per meta' di gioia e per meta' propriziatoria e la ct Milena Bertolini - abilissima a ...

