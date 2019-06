Domenica 9 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Domenica 9 giugno - Elementary su Rai 2 - Lontano da Te su Canale 5 : Programmi tv di domenica 9 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:35 Portogallo – Olanda Finale Nations LeagueRai 2 ore 21:20 NCIS 16×11 1a Tv +Elementary 6×18-19 1aTv (qui le anticipazioni)Rai 3 ore 20:30 Che storia è la Musica – Anteprima Orchestra Europea FilarmonicaCanale 5 ore 21:30 Lontano da te 1×01 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Cr4 la repubblica delle donne – meglioItalia ...

Roland Garros : finalissima Nadal-Thiem - Domenica 9 giugno in diretta su Eurosport : Saranno ancora una volta Rafael Nadal e Dominic Thiem a disputare l'ultimo atto del Roland Garros, secondo Slam stagionale e torneo più prestigioso della stagione su terra battuta. Domani, domenica 9 giugno, i due si incontreranno nella rivincita della finale della passata edizione, vinta dallo spagnolo. Nadal in tre set su Federer, è la dodicesima finale a Parigi Ancora una volta Nadal si conferma troppo forte per Roger Federer sulla terra, ...

F1 - GP Canada 2019 : gara. Programma - orari e tv (Domenica 9 giugno) : Domani, domenica 9 giugno, andrà in scena il GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal assisteremo ad un’altra gara in cui il punto di domanda è il seguente: le Mercedes potranno essere sconfitte? Difficile da dire, visto che le Frecce d’Argento hanno dominato. Reduci, infatti, da sei vittorie in altrettante corse, le vetture di Brackley sono pronte a porre il loro sigillo anche sul circuito ...

NCIS ed Elementary la coppia di giugno della Domenica sera di Rai 2 : NCIS 16 in prima tv e le puntate rimaste di Elementary 6 su Rai 2Cambia la composizione della domenica di Rai 2, se alle 21 prosegue l’appuntamento con la stagione 16 di NCIS in prima tv assoluta, a seguire alle 21:50 arrivano le restanti puntate inedite della sesta stagione di Elementary, mancano 4 puntate quindi due questa sera domenica 9 giugno e due domenica prossima. Il tutto mentre negli Stati Uniti è da poco iniziata la settima e ...

Meteo - le previsioni di Domenica 9 giugno : Meteo, le previsioni di domenica 9 giugno Nuvole e qualche piovasco al Nord e velature anche nelle regioni centrali d'Italia. Al Sud prosegue l'anticiclone africano che porta sole e caldo in tutto il Mediterraneo. LE previsioni Parole chiave: ...

Le previsioni meteo per domani - Domenica 9 giugno : Dove pioverà e dove si potrà andare in spiaggia, che alla fine è quello che interessa più o meno a tutti

Cosa c'è sull'Espresso di Domenica 9 giugno : L'Italia alla resa dei conti tra governo al capolinea, Parlamento bloccato e magistratura nel fango. Lo scandalo pedofilia insabbiato a Verona che si riaccende in Argentina. E due nuove strade per salvare il pianeta. Ecco Cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device

Europei Under 21 : Italia-Spagna in tv su Rai 1 Domenica 16 giugno : Tra pochi giorni avranno inizio gli Europei Under 21. La rassegna calcistica continentale si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019. L’Italia farà parte del Gruppo A ed esordirà domenica 16 giugno 2019. Gli Azzurrini scenderanno in campo allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 21.00 per affrontare la Spagna nella 1ª giornata della fase a gironi. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1. L’avventura dei ragazzi del ct Luigi Di Biagio ...

San Piero a Sieve. Domenica torna l’appuntamento di giugno con Mercanzie in Piazza : Domenica 9 giugno, come ogni seconda Domenica del mese torna, con inizio alle 9 e per l’intera giornata, Mercanzie in

Festa della Musica a Varallo - l'evento si terrà sabato 22 e Domenica 23 giugno : Quest'anno la Festa della Musica a Varallo Sesia (Vercelli) raddoppia. Anziché in una sola giornata, infatti la maniFestazione Musicale si svolgerà su due giorni. In occasione della sua XXVIII edizione, nella serata di sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.00 e poi domenica 23 dalle ore 15.00, le strade le piazze ed i cortili del centro storico sotto la spettacolare cornice offerta dal Sacro Monte, nella cittadina di Varallo Sesia, si ...

UFC 238 : Cejudo vs Moraes a Chicago - Domenica notte 9 giugno in streaming su DAZN : Sarà lo United Center di Chicago (Illinois, USA) ad ospitare nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno l'atteso evento UFC 238. Main event della serata la sfida tra Henry Cejudo e Marlon Moraes, valido per il titolo UFC dei pesi gallo. Un'altra sfida titolata è quella del co-main event, che vedrà la campionessa dei pesi mosca Valentina Shevchenko difendere il suo titolo dall'assalto di Jessica Eye. Nessun titolo in palio ma ugualmente ...

Ciclismo : Fabio Aru rientra in gruppo - sarà in gara Domenica 9 giugno al GP di Lugano : Arrivano finalmente delle buone notizie per Fabio Aru. Reduce da una stagione fallimentare e da un inizio di 2019 altrettanto deludente, lo scalatore della UAE Emirates è fermo da metà marzo. Dopo essersi ritirato dalla Parigi Nizza il corridore sardo si è sottoposto ad una serie di esami che hanno rilevato un’occlusione all’arteria iliaca risolta con un intervento lo scorso 1° aprile. Per Aru si temeva un lunghissimo stop, forse anche per tutta ...

LONTANO DA TE - anticipazioni prima puntata di Domenica 9 giugno : anticipazioni prima puntata della fiction LONTANO da te, in onda su Canale 5 in prima serata domenica 9 giugno 2019: Una ballerina sivigliana, Candela (Megan Montaner) ed un imprenditore romano, Massimo (Alessandro Tiberi), si scontrano casualmente nell’aeroporto di Praga… Dal momento del primo incontro-scontro, i destini di Candela e Massimo sembrano rimanere indissolubilmente segnati: come per incanto le visioni di entrambi si ...

