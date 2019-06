DIRETTA Russia Italia | risultato 2-0 | streaming video tv | 25-16 al 2set! | volley

LIVE Italia-Russia 0-3 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : russi troppo superiori agli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 18-25 FINITA! Kobzar vince una contesa a rete e regala la vittoria alla russia che ci batte 3-0 (29-27, 25-16, 25-18). 18-24 Invasione a rete dei russi. 17-24 Pipe senza muro di Voronkov. 17-23 Non trova per poco l’ace Voronkov. 16-23 Mani fuori di uno spettacolare ...

LIVE Italia-Russia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 9-13 nel terzo set - i russi vedono la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Iakovlev di prima intenzione dopo una ricezione imperfetta dei nostri. 11-17 Lavia murato, ormai la russia deve solo gestire. 11-16 Chiude una free ball Iakovlev. 11-15 Mani out di Kliuka, occasione persa per i nostri per rientrare in partita. 11-14 Attacco fortissimo di Lavia. 10-14 Errore in alzata di Poletaev. 9-14 Il servizio di Cavuto si ferma sul nastro. 9-13 Servizio di Bolkov che ...

LIVE Italia-Russia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : secondo set dominato dai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Kliuka serve in rete. 5-8 Cavuto a tutto braccio manda fuori. 5-7 Murato il primo tempo di Russo. 5-6 Il muro di Russo rimbalza sull’asta, altro punto di Kliuka. 5-5 Accompagnata di un giocatore russo, parità. 4-5 Kobzar alza male ad una mano e ci regala il punto. 3-5 Stavolta il primo tempo giocato per Russo funziona. 2-5 Kliuka sbarra la strada a Pinali. 2-4 Sbertoli alza male il ...

LIVE Italia-Russia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 10-14 nel secondo set - i russi scappano via : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Kurkaev serve in rete. 15-24 Lunga la battuta di Polo. 15-23 Parallela di Cavuto. 14-23 Altro ace di Volkov complice un indecisione dei nostri. 14-22 Ace di Volkov. 14-21 Pipe meravigliosa di Kliuka che accarezza il pallone. 14-20 Murato Poletaev da Pinali. 13-20 Ace magnifico di Poletaev, che partita del giocatore russo. 13-19 Servizio di Giannelli fuori di un pelo. 13-18 Primo tempo in ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Gajser trionfa anche in gara-2 - Cairoli si accontenta del quarto posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DI gara-2 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport Gajser con questa doppietta si porta in vetta al campionato con 13 punti di vantaggio su Cairoli e la battaglia si accenderà in vista delle prossime gare Di seguito la classifica di gara-2: 1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 33:31.603 20 0:00.000 0:00.000 1:38.661 10 61.6 2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS ...

LIVE Italia-Russia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : gli azzurri lottano ma cedono il primo set ai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 primo tempo velocissimo di Kurkaev. 6-7 Mani out di Raffaelli che ci riporta sotto. 5-7 Muro poderoso di Giannelli che suona la carica! 4-7 Diagonale di Antonov troppo stretto. 4-6 Anche Russo non trova il campo in battuta. 4-5 Diagonale precisa di Pinali. 3-5 Cavuto al servizio sfiora la riga ma la palla è fuori. 3-4 Kobzar sbaglia la battuta. 2-4 Diagonale di Poletaev che sfrutta la free ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tonus leader davanti a Gajser. Cairoli è quarto e in rimonta - a 10' dal termine di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE +2 giri alla fine: Gajser si avvia a trionfare, quindi, anche in questa gara-2 del GP di Russia, a precedere Tonus (+6″242), Seewer (+11″540) e Cairoli (+15″957) 1′ Siamo agli sgoccioli di questa gara-2 ed Herlings si prende la settima piazza, approfittando di un Coldenhoff in grande crisi. Cristallizzate le posizioni davanti: Gajser, Tonus, Seewer e Cairoli 3′ ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Coldenhoff in vetta in gara-2 - Gajser 2° e Cairoli 8°. Herlings è 12° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Continua il confronto ai ferri corti per la vittoria tra Coldenhoff e Gajser, separati da appena 790 millesimi. Cairoli è settimo a 7″285 dal vertice, cercando di rimontare 24′ Coldenhoff rintuzza ai tentativi di attacco di Gajser, che rimane in seconda posizione. Tonus è terzo e si avvicina anch’egli al duo di testa, Cairoli è vicinissimo a Lieber in sesta ...

LIVE Italia-Russia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 12-8 - grande partenza degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Antonov forza in battuta e non trova il campo. 18-17 Anche il servizio di Bolkov si arresta in rete. 17-17 Pipe ben giocata da Kliuka. 17-16 Finalmente si arresta la battuta di Poletaev fermata dal nastro. 16-16 Terzo ace consecutivo! Antonov poco attento in ricezione. 16-15 Altro ace di Poletaev! Rotazione difficile per gli azzurri. 16-14 Ace di Poletaev, la Russia si avvicina. 16-13 ...

LIVE Italia-Russia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : comincia la battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parallela di Nelli che non trova la riga. INIZIA LA PARTITA! 15:58 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento, a brevissimo si comincia. 15:55 Arriva il momento degli inni nazionali, si parte con quello di Mameli! 15:50 Dieci minuti all’inizio delle danze, poi capiremo fin dove si può spingere questo gruppo azzurro. 15:45 La Russia, che ha battuto Portogallo e USA nei giorni ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer vince gara-1 e sale in vetta alla classifica - Cairoli 12°. Dalle 16.10 gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55: Il nove volte campione iridato della KTM si è subito portato in sedicesima posizione dopo un paio di tornate per poi non riuscire ad alzare il ritmo per continuare la rimonta, mentre negli ultimi minuti è salito di colpi ed ha scavalcato il connazionale Ivo Monticelli, il belga Kevin Strijbos ed il francese Jordi Tixier per una dodicesima posizione conclusiva agevolata anche Dalle ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer insidiato da Tonus - un sofferente Cairoli è 14esimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO Gajser non molla e non lascia chance a Tonus ULTIMO GIRO GAJSER FORZA E METTE 1.2 DI MARGINE ULTIMO GIRO Tonus è A 9 DECIMI DA GAJSER!!!!!!!! -2 GIRI Caitoli passa Monticelli ed è 12esimo -2 GIRI Tonus non vuole cedere e si porta a 1.4!!!!!!!!!!! Cairoli sale in 13sima posizione per la caduta di Desalle ULTIMO MINUTO Gajser allunga a 1.9 su Tonus! Terzo Febvre a 20 secondi. Cairoli ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer controlla su Tonus - un sofferente Cairoli è 15esimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Tonus sugli stessi tempi di Gajse nei primi due settori. Cairoli si porta a 9 decimi da Tixier -6 Tonus di nuovo a tutta!! Si porta a 1.6 da Gajser!!! Terzo Febvre, poi Herlings e Seewer. -7 Cairoli ci riprova e si riporta sotto i 2 secondi da Tixier ma si vede che è ben lontano dal suo 100%. -8 Si chiude il 13esimo giro. Gajser è sempre al comando con 2.1 su Tonus. Lo sloveno ha risposto ...