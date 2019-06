DIRETTA Nadal Thiem | 6-3 5-7 6-1 | finale Roland Garros 2019 | che reazione Rafa!

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 6-1 - il maiorchino vince il suo dodicesimo Slam parigino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della Finale del Roland Garros 2019. E’ stato un piacere raccontare le due settimane di questo torneo: un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Diciottesimo torneo del Grande Slam vinto dall’iberico, due terzi dei quali vinti a Parigi. Nadal avvicina Federer, ora distante due sole lunghezze nella speciale ...

40-15 DUE MATCH POINT NADAL: aggredisce ancora l'iberico, Thiem non riesce a controllare il rovescio 30-15 Esce in lunghezza il dritto di Nadal 30-0 Prova la risposta di rovescio in lungolinea Thiem, ma la mette in corridoio 15-0 Ace numero tre di Nadal 5-1 BREAK NADAL: in corridoio il dritto di Thiem, l'austriaco serve per vincere ancora una volta il torneo Vantaggio Nadal, ...

4-1 Nadal, tiene ancora il servizio il maiorchino, a due game dal dodicesimo Roland Garros 40-15 Prima esterna di Nadal 30-15 Scambio lunghissimo, Thiem prova a uscirne con il rovescio incrociato, ma sbaglia 15-15 Diagonale destra nuovamente, è Thiem che perde il controllo del dritto 0-15 Dritto appena largo di Nadal 3-1 Nadal: cinque punti consecutivi di Thiem che riesce a salvarsi, ...

0-15 Rovescio lungolinea in entrata di Nadal, che appare rinfrancato dall'aver salvato il servizio in precedenza 3-0 Nadal, conferma il break di vantaggio l'iberico con un'altra discesa a rete vantaggio Nadal: prima esterna e volée di rovescio 40-40, 3a parità: prima centrale di Nadal, è scontro di volontà adesso! L'uno vuole chiudere ogni varco, l'altro cerca di ...

30-15 Buona prima di Thiem 15-15 Thiem prende il controllo dello scambio, ma sbaglia poi il dritto una volta che Nadal lo inchioda sulla diagonale destra 0-15 Sbaglia di dritto in lunghezza Nadal 2-0 BREAK NADAL: cerca il vincente di dritto Thiem con l'iberico lontano, ma la palla esce e con essa se ne va anche il quarto turno di servizio negli ultimi cinque giocati ...

30-15 Sbaglia con il rovescio in uscita dal servizio Nadal. Game del break a parte, con questo ha perso tre punti alla battuta da inizio secondo set. 30-0 Ancora profondo Nadal con servizio e dritto 15-0 Nadal inchioda Thiem sulla diagonale destra e va a segno con il rovescio lungolinea 6-1 SET NADAL: in rete il rovescio di Thiem, si riporta in vantaggio in soli 24′ l'iberico, che ...

40-0 Comanda con il servizio Nadal 30-0 Cerca il vincente di dritto in contropiede Thiem, ma lo sbaglia 15-0 Nadal domina lo scambio e chiude con il dritto 4-1 Nadal: spinge con il dritto Thiem che torna a tenere un turno di battuta dal penultimo gioco del secondo set 40-0 Servizio e dritto di Thiem 30-0 Risposta lunghissima di Nadal 15-0 Ritorna a cominciare un turno di servizio in vantaggio ...

3-0 break NADAL: servizio e dritto di Thiem, ma lo spagnolo è lì, pronto a fulminarlo ancora con il dritto e a guadagnarsi un vantaggio pesante in questo terzo parziale 15-40 Prima e smash di Thiem, che torna a vincere un punto 0-40 Tre palle break Nadal: ancora un errore dell'austriaco, decisamente in rottura prolungata 0-30 Sbaglia di dritto in uscita dal servizio Thiem 0-15 Palla ...

Ritorna sul Court Philippe Chatrier lo spagnolo, si può dare il via al terzo set, che Thiem inizierà al servizio. Nadal se n'è temporaneamente andato dal campo verso gli spogliatoi, si dovrà aspettare un po' perché il gioco riprenda 5-7 SET THIEM: Nadal aveva perso un solo punto in cinque turni di servizio, ma i quattro fatali li perde tutti nell'ultimo! Situazione di parità ...

4-5 Vola via il rovescio di Nadal, Thiem tiene anche questo turno di servizio 40-0 Thiem chiama a rete Nadal, che ci arriva bene, ma sbaglia malamente con il rovescio 30-0 Perde il controllo dell'accelerazione di rovescio Nadal 15-0 Scambio lungo, poi Thiem all'improvviso estrae una bordata spaventosa di rovescio incrociato! 4-4 Comanda con il dritto Nadal, si entra nella fase più ...

40-0 Perde il controllo del dritto Thiem 30-0 Comanda ancora con il servizio Nadal 15-0 Punto rapidamente vinto da Nadal 1-2 Thiem, gran scambio dell'austriaco che si sposta per giocare il dritto a sventaglio in diagonale e ottiene punto e game 40-30 Sbaglia con il dritto Thiem 40-15 Terzo ace di Thiem 30-15 Un po' aiutato dal nastro che gli porta il vantaggio nello scambio, Thiem ...

0-1 Thiem, ancora un ace per chiudere il game 40-15 Rovescio fulminante di Nadal 40-0 Comanda con il dritto Thiem 30-0 Ace di Thiem 15-0 Scambio duro vinto da Thiem 6-3 SET NADAL: sbaglia il rovescio incrociato Thiem, dopo 53′ è lo spagnolo a passare in vantaggio in questa Finale 40-15 Due set point Nadal: sbaglia la risposta Thiem sulla seconda con il rovescio 30-15 Sbaglia di ...

15-30 Poderoso dritto di Nadal sul quale Thiem non riesce ad arrivare 15-15 Rovescio in rete di Nadal, cui non riesce un complesso tentativo di lungolinea 0-15 Gioca tutti i colpi a pochissimi centimetri dalla riga di fondo Nadal, alla fine Thiem è costretto all'errore 4-3 Nadal: chiude con gran difficoltà lo spagnolo questo turno di battuta. Sono trascorsi 44′ ...

30-40 Palla break Thiem: giocano entrambi vicinissimo alla riga sulla diagonale destra, alla fine Nadal ci prova con il rovescio in lungolinea, ma è fuori 30-30 Nadal spinge con il dritto conquistando il punto 15-30 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Nadal 15-15 Servizio e dritto di Nadal 0-15 Ancora in spinta Thiem con il dritto, Nadal deve correre tre metri dietro la riga di fondo ...