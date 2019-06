Diretta ballottaggi comunali 2019 | risultati e affluenza in diretta – LIVE

termometropolitico

(Di domenica 9 giugno 2019)inOggi si torna al voto in oltre cento Comuni d’Italia. Si vota per il secondo turno delle amministrative, conimportanti da Nord a Sud della penisola. Su tutte, spiccano idi Potenza e Campobasso, entrambi capoluoghi di Regione. E ancora, voto decisivo a Livorno, Avellino, Ferrara e Foggia. In totale, si vota in 15 capoluoghi di Provincia. Oltre a quelle segnalate pocanzi, si va alo anche a Biella, Vercelli, Verbania, Cremona, Reggio Emilia, Rovigo, Prato, Forlì e Ascoli Piceno. Si vota in 136 comuni, con urne aperte dalle 7:00 fino alle 23:00. Come al solito, i dati parziali sull’vengono presentati alle 12:00 e alle 19:00. Segui lacon Termometro Politico per rimanere aggiornato su, previsioni e dati reali....

matteosalvinimi : In diretta da #Mirandola (Modena) per sostenere anche qui, il candidato sindaco della Lega in vista dei ballottaggi… - piuenne : Tutto pronto per la lunga maratona di Piuenne dedicata ai #ballottaggi. ?? Questa sera dalle 23.00 in diretta sul c… - piuenne : Tutto pronto per la lunga maratona di Piuenne dedicata ai #ballottaggi. ?? Questa sera dalle 23.00 in diretta sul c… -