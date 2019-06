Diabete | guarire si può | ecco il rimedio per combattere la glicemia alta

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019)daldi tipo 2 si può, lo rivelano gli esperti riuniti oggi al congresso della Associazione americana di diabetologia (Ada). Ilsi può infatti sconfiggere con unalla portata di tutti: perdere peso e non riguadagnarlo può infatti potenzialmente portare ad una remissione della malattia se in fase iniziale, ovvero alla sua scomparsa. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti, ‘DIRECT‘: la ricerca conferma la relazione tra peso e scomparsa della malattia avanzata da precedenti ricerche: oltre un terzo dei pazienti (36%) che ha partecipato allo studio effettuando un programma di controllo del peso, infatti, ha avuto una remissione della malattia che si è mantenuta a distanza di 2 anni. “Le persone con2 possono avere una scelta e la malattia non è una sentenza a vita”, afferma il co-autore della ricerca Roy Taylor, ...

mariotti49 : Come guarire dal diabete di tipo 1 e 2 a costo zero - fabreause : @FonziusGi Correggerei lo strabismo con vista e farei rifunzionare l'udito all'orecchio...eh sì, sono proprio un me… -