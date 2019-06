Dalla Libia direttamente a Lampedusa su un barchino Trentotto migranti trainati in porto

149 richiedenti asilo sono stati trasferiti Dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario dell’ONU : 149 fra rifugiati e richiedenti asilo sono stati trasferiti oggi dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario organizzato dall’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati. Le persone arrivate in Italia provengono da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia: più di un

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa : sono 57 persone partite Dalla Libia : Gli sbarchi non si fermano: 57 Migranti, tutti partiti dalla Libia, sono arrivati questa mattina a Lampedusa In tutto sono state 290 le persone salvate ieri dalla Guardia costiera libica, in tre distinti salvataggi. Secondo i libici non ci sarebbero stati annegamenti.

Nemmeno la Libia vuole i 65 migranti salvati Dalla Sea Watch : La nave dell'ong Sea Watch resta in attesa di comunicazioni su un porto sicuro dove fare sbarcare i 65 migranti (tra cui 7 bambini, alcuni di pochi mesi) salvati ieri a 30 miglia nautiche dalle coste libiche. Dopo avere contattato i paesi competenti – Olanda, Libia, Italia e Malta – l'equipaggio del

Migranti - 65 persone soccorse in mare da peschereccio tunisino : erano partite Dalla Libia : Ancora 65 persone salvate in mare: i Migranti erano partiti dalle coste libiche, ed erano a bordo di un barcone in difficoltà. Il salvataggio è stato effettuato da un peschereccio tunisino, al largo delle coste di Sfax.Continua a leggere

Almeno 60 migranti partiti Dalla Libia sono morti nel Mediterraneo : ... i 'bei tempi' del caso Diciotti sono finiti Una nave della Marina Militare salva 36 persone al largo della Libia e Salvini accusa Trenta di fare ostruzionismo alla sua politica dei porti chiusi ...

Nel 2019 è morto un migrante su quattro fra quelli partiti Dalla Libia : Una bara con il cadavere di un migrante (foto: Salvatore Laporta/KONTROLAB /LightRocket via Getty Images) Nei primi mesi del 2019, su quattro persone che sono partite dalla Libia, soltanto tre sono riuscite a raggiungere l’Europa: la restante è morta durante la traversata del Mediterraneo. A riportare la notizia è stato Charlie Yaxley, portavoce dell’Unhcr, l’Alto commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati, responsabile ...

Salvataggi in Libia - scontro Salvini-Trenta su tweet rimosso. Dal Viminale : «Faccia il ministro» - Dalla Difesa : «Cose mai viste» : «Anziché chiedere alla «sua» Marina Militare, il ministro Elisabetta Trenta si basa sulle agenzie di stampa e poi è costretta a rettificare». Così dal Viminale dopo quanto riportato da organi di ...

L’arrivo a Roma dei 146 rifugiati Dalla Libia - 46 sono minori : L'articolo L’arrivo a Roma dei 146 rifugiati dalla Libia, 46 sono minori proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

L'Onu porta 150 rifugiati Dalla Libia in Italia : Italia: giunti dalla Libia 146 rifugiati Washington, 30 apr - (Agenzia Nova) - Sono 146 i rifugiati evacuati dalla Libia il 28 aprile grazie a un'operazione congiunta dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), delle autorità Italiane e libiche. In particolare, l'evacuazione

Arrivati a Pratica di Mare 147 migranti Dalla Libia : Il sottosegretario agli Interni, Stefano Candiani, ha accolto a Pratica di Mare 147 migranti provenienti da Misurata, in Libia , Arrivati in Italia grazie a "uno sgombero umanitario" attivato dal ...

Corridoi umanitari - Salvini : “Oggi 150 arrivano Dalla Libia in aereo”. Trenta : “Felice che abbia cambiato idea” : Ventiquattro ore l’invito del Papa, Matteo Salvini annuncia l’arrivo di 150 migranti attraverso i cosiddetti Corridoi umanitari. “Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia certificati. Sono in fuga dalla guerra con un Corridoio umanitario organizzato dal ministero dell’Interno perché è così che si arriva in Italia, non con barchini o barconi o trafficanti di esseri umani”, ha detto il leader della Lega un ...

Regina Coeli. L'appello del Papa : Corridoi umanitari Dalla Libia : La sua risurrezione, chiarisce Francesco, "è l'inizio di un dinamismo nuovo di amore, capace di trasformare il mondo con la presenza dello Spirito Santo". Quindi, conclude Papa Francesco, siamo ...

Il monito del Papa sui migranti : "Corridoi umanitari Dalla Libia" : Agostino Corneli Il pontefice si è rivolto ai fedeli nel tradizionale Regina Coeli in Piazza San Pietro. Ricordati anche i quattro beati proclamati in Argentina Papa Francesco, al termine del Regina Coeli in piazza San Pietro, torna a parlare del tema dei migranti. Tema molto caro al pontefice, che da sempre chiede una maggiore apertura nei confronti degli immigrati. E questa volta mette al centro del discorso la Libia, tema che da ...