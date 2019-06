Crc – Chiariello | ” la verità su Higuain | Lavezzi una delusione

forzazzurri

(Di domenica 9 giugno 2019) Umbertoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Radio CRC. Queste le sue considerazioni: “Gonzaloha tradito di fatto il Napoli. E lo ha fatto anche col suo comportamento. Aveva chiesto la cessione di José Callejon, voleva andasse via. Ma soprattutto, a Dimaro, erano convinti che sarebbe andato in ritiro e ci sarebbe rimasto”.ha poi aggiunto: “Il Pipita aveva chiamato in Trentino, all’hotel del Napoli avevano liberato la stanza singola, la 109, perché lui voleva proprio quella. L’hanno sgombrata appositamente per lui. Ma non è mai arrivato., anziché andare dal Napoli, ha fatto le visite di nascosto con la Juventus in Spagna. Ho ricevuto un SMS cheha mandato ...

zazoomnews : Crc – Chiariello: “Difficile parlare di calcio in questi momenti, sulle parole di Ancelotti c’è un dubbio…”… - zazoomnews : Crc – Chiariello: “Difficile parlare di calcio in questi momenti sulle parole di Ancelotti c’è un dubbio…” -… - zazoomnews : Crc – Chiariello: “Difficile parlare di calcio in questi momenti sulle parole di Ancelotti c’è un dubbio…” -… -