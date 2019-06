Così sono diminuiti i cattolici italiani durante l' era Bergoglio

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Giuseppe Aloisi Nel corso dell'ultimo quinquennio, idel 7.4%. Il sondaggio choc che racconta la crisi di fede nell'eraPuò essere una mera coincidenza, ma più o meno da quando Jorge Marioè stato eletto al soglio di Pietro i, tra le persone che risiedono in Italia, risultano essere in diminuzione. Questo, almeno, è deducibile da quanto fatto registrare da un sondaggio dell'istituto Doxa. I numerieloquenti: il segno meno, rispetto all'ultimo quinquennio, va posto accanto al 7.45. L'ex arcivescovo di Buenos Aires è stato scelto in Conclave sei anni e mezzo fa. Non è detto che le motivazioni alla base di questa discesa numerica dipendano dalla pastorale del Santo Padre. Il calo può dipendere, per esempio, dalla secolarizzazione imperante in tutto il Vecchio continente, dalla diffusione del relativismo ...

