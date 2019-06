CorSport | “Insigne | dall’azzurro-tenebra del Napoli all’azzurro shocking della Nazionale”

ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019) Sul Corriere dello Sport il ritorno di Insigne in Nazionale. Un rapporto che finora è stato sempre tormentato. Conte lo aveva punito dopo aver abbandonato Coverciano. Poi lo aveva convocato per l’Europeo 2016 ma come riserva dietro a Pellè, Zaza e Eder. Ventura gli aveva concesso solo quindici minuti scarsi contro la Svezia all’andata e al ritorno neppure lo aveva scomodato dalla panchina, nonostante il disastro che accadeva in campo. Ieri, invece, dopo una stagione piuttosto opaca nel“Lorenzo ha puntato i piedi, anzi il piede, il suo magico destro, segnando un gol dei suoi, un gol riconciliatorio” Una prova, quella di ieri contro la Grecia, definita dal quotidiano sportivo “fuori schema”. Mancini ha definito Lorenzo “brillante” e ha lasciato fuori Bernardeschi e Quagliarella “delE ha mostrato anche maturità ai ...

CorSport : #Mancini: 'Bravi a indirizzare partita. #Insigne titolare? Non era semplice scegliere' ?? - salvione : Mancini: 'Bravi a indirizzare partita. Insigne titolare? Non era semplice scegliere' - pecos1998 : RT @marifcinter: #CorSport - L'#Inter ha chiesto #Zielinski per #Icardi. No del #Napoli per il polacco. Si valuta allora lo scambio con #In… -