CorMez | Il Napoli dice no all’Inter

CorMez : Per il ruolo di terzino il Napoli pensa a Grimaldo e Firpo : Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle strategie di mercato per la ricerca di un buon terzino sinistro. Le ipotesi allo studio del club di De Laurentiis sarebbero due. Si pensa a Grimaldo, del Benfica, tanto per cominciare. Il Napoli immagina un’offerta di 25 milioni più il cartellino di Mario Rui. Del resto il portoghese ha già chiesto di essere ceduto, insieme ad Hysaj ed è sul mercato. Alla squadra allenata da Ancelotti piace ...

CorMez : il Napoli su Malinovskyi. Presentata offerta di 15 milioni : L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta l’offerta di 15 milioni di euro per Malinovskyi, centrocampista ucraino del Genk. Classe ’93, in questa stagione ha al suo attivo 16 gol e 16 assist. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse dell’Arsenal. Il 26enne è perno centrale della sua squadra, in cui opera molto bene come regista. L'articolo CorMez: il Napoli su Malinovskyi. Presentata offerta di 15 ...

CorMezz : Insigne preferito a Mertens nella formazione del Napoli contro l’Inter : Insigne, in gruppo negli ultimi due allenamenti, sembra essere in vantaggio su Mertens per giocare al fianco di Milik Sarebbe questo l’attacco schierato da Ancelotti contro l’Inter questa sera, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Una partita che ha un significato forte per l’attaccante napoletano al termine di un’altra settimana in cui si sono susseguite battute mentre il suo destino appare ancora incerto. Ma c’è ...

CorMezz su Napoli-Inter - la rivincita di Milik. Icardi resta il sogno proibito : Napoli-Inter sarà una rivincita, ma anche una sfida tra Milik e Icardi. Il Corriere del Mezzogiorno ripercorre le tappe dell’amore tra il Napoli e il centravanti argentino. Tutto nasce nel 2011 quando Icardi doveva ancora approdare i Italia, allora il Napoli non ritenne opportuno un investimento così cospicuo per u giocatore di belle speranze, ne approfittò la Sampdoria. Nel 2013 ancora De Laurentiis provò a portarlo via dalla Samp, va ...

CorMezz : Se salta Trippier l’alternativa del Napoli è Youcef Atal : Nonostante i tifosi del Tottenham abbiano incitato Trippier a venire a Napoli, l’affare si è complicato, complice le richieste della società inglese che, già prima di conquistare la finale di Champions, chiedeva 40 milioni per il calciatore. Cifra che il Napoli non è convinto di voler sborsare. Così Giuntoli studia l’alternativa che, secondo il Corriere del Mezzogiorno sarebbe Youcef Atal, esterno classe ’96 del Nizza e della ...

CorMezz : Napoli media voto 7 - 5 per il primo anno di Ancelotti : Il Corriere del Mezzogiorno da il voto alla stagione del Napoli, anzi glielo fa dare da 4 tifosi d’eccellenza. Positivo il giudizio in generale, la media dei voti è 7,5, una stagione quindi ampiamente promossa da tutti. Non era facile secondo l’attore Marco D’Amore dopo l’abbandono di Sarri C’è stata una rivoluzione interna, un modo di pensare differente e anche diverso di star e in campo. Ancelotti predilige un altro ...