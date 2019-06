Ci mancavano solo le cavallette Invasione nella campagna sarda | divorano

huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) Èdi milioni dinelle campagne in provincia di Nuoro dove hanno devastato oltre 2mila ettari di terreno tra Ottana, Olotana e in particolare modo Orani dove ci sono alcune zone in cui si cammina in tappeti di.È l’allarme lanciato dalla Coldiretti nel sottolineare che le aziende agricole interessate si ritrovano senza pascoli e con le case invase. “La presenza massiccia degli insetti - sottolinea la Coldiretti in un comunicato - sta facendo terrà bruciata di pascoli e foraggio ma infastidiscono anche le persone invadendo cortili e case coloniche”.“Giugno e luglio ma anche agosto - precisa la Coldiretti - sono i mesi favorevoli per la loro diffusione; si sviluppano nei terreni incolti, ma poi si spostano anche in quelli coltivati per nutrirsi”. Una vera e propria emergenza alla quale, secondo gli esperti, ...

