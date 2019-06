Chernobyl | la serie | Valery Legasov e altri personaggi realmente esistiti

Anche la Russia ha fatto una serie su Chernobyl : Che a differenza di quella di HBO racconterà di un presunto sabotaggio della CIA che causò l'incidente del 1986

Chernobyl - l'acclamata serie tv arriva in Italia - : Niccolò Sandroni Chernobyl debutta in Italia su Sky Altantic il 10 giugno ma negli Stati Uniti è già disponibile e viene definita come la serie tv più bella degli ultimi anni Chernobyl, con i suoi cinque episodi da poco più di un’ora, ci racconta il disastro nucleare avvenuto il 26 aprile del 1986, con particolare attenzione alle operazioni di salvataggio ed alle indagini sulle cause. Un resoconto storico che si appresta ad entrare ...

Chernobyl - 5 cose da sapere sulla serie tv dedicata al disastro : Farà il suo debutto il 10 giugno su Sky Atlantic e Now tv Chernobyl, la miniserie prodotta da Hbo e dalla stessa Sky che racconta i fatti del disastro accaduto in Ucraina nel 1986 e soprattutto le conseguenze politiche e psicologiche che l’esplosione nella centrale nucleare ha portato. Già andati in onda negli Stati Uniti, i cinque episodi scritti da Craig Mazin (divenuto celebre per aver scritto la saga Una notte da leoni) e diretti da ...

Chernobyl - la Russia vuole girare una contro-serie tv con la sua versione dei fatti : La co-produzione Hbo-Sky Chernobyl, già andata in onda negli Stati Uniti e che debutterà invece da noi il 10 giugno su Sky Atlantic, non solo ha attirato grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica ma ha anche riacceso l’interesse nei confronti di un evento tragico eppure dai contorni fumosi com’è stata l’esplosione nucleare dell’aprile 1986. Ma non tutti sono d’accordo con la ricostruzione dei fatti ...

Chernobyl - la Russia ha già pronta la 'contro'serie (con l'incidente causato da una spia USA) : La Russia putiniana non ha apprezzato Chernobyl, la miniserie HBO e Sky che ha registrato grandi successi di pubblico e critica negli USA (tanto da guadagnare il rating più alto mai raggiunto da una serie su IMBD) che andrà in onda da lunedì 10 giugno su Sky Atlantic. I quotidiani filo.governativi non hanno mancato di criticare pesantemente la fiction Made in USA/UK, definendola una "parodia" infarcita di luoghi comuni sull'Unione Sovietica, ...

Chernobyl : la mini serie tv la sta trasformando in una meta turistica : Proprio come è successo per Game Of Thrones, che ha contribuito all’aumento del turismo in Croazia e in Irlanda del Nord, anche la miniserie Chernobyl della Hbo (che arriva in Italia il 10 giugno su Sky Atlantic) sta incentivando gli spettatori a visitare Pripyat, la città fantasma ucraina che è stata evacuata dopo che uno dei reattori della centrale di Chernobyl, nell’aprile 1986, è esploso. Come riferisce la Reuters, lo scorso anno in città ...

Chernobyl : trama - cast e curiosità serie tv : Chernobyl: trama, cast e curiosità serie tv A 33 anni dalla tragedia di Chernobyl in Ucraina, avvenuta il 26 aprile 1986, Sky in collaborazione con HBO ha prodotto una serie che prova a mostrare un quadro più chiaro della terrificante vicenda, nonostante ad oggi vi siano ancora degli aspetti non chiari come il numero totale delle vittime. Quel giorno il reattore n.4 della centrale nucleare esplose provocando uno dei maggiori disastri ...

Chernobyl potrebbe essere la serie più apprezzata di sempre : Da noi farà il suo debutto solo il prossimo 10 giugno su Sky Atlantic, ma la produzione Hbo Chernobyl è in onda già da alcune settimane negli Stati Uniti, raccogliendo grande favore da pubblico e critica. Ma la miniserie che ripercorre l’esplosione nella centrale nucleare ucraina dell’aprile 1986 e le sue conseguenze potrebbe essere destinata a un vero e proprio record: diventare la serie tv più apprezzata della storia per quanto ...

Chernobyl batte Il Trono di Spade e si prepara al debutto italiano : ecco quando e come vedere la serie : Chi lo ha detto che la tarda primavera e l'estate non riservino ai malati seriali novità importanti? Sicuramente tra quelle in arrivo in Italia c'è Chernobyl la serie che sta conquistando la critica e gli americani e che si prepara già ad andare in scena con il suo quinto e ultimo episodio il prossimo 3 giugno. Il pubblico italiano che ha resistito alla tentazione dello streaming potrà vedere la serie HBO Sky dal 10 giugno proprio su Sky ...

Serie tv a giugno su Sky e in streaming su NowTV : tra le esclusive la miniserie Chernobyl : giugno era il mese in cui di solito iniziava a fare caldo, arrivava l'estate e finiva la stagione televisiva. Oggi non é più così, almeno per quanto riguarda l'ultimo aspetto. Infatti, proprio come il cinema, anche la tv non va più 'in vacanza'. Con il condizionatore acceso si resta a casa davanti alla tv per guardare le nuove stagioni o le novità che le piattaforme propongono. Sky a giugno, oltre ai finali di stagione delle Serie già in corso, ...

«Chernobyl» - la miniserie sulla catastrofe batte perfino «Il Trono di Spade» : Tutti parlano di Chernobyl. L’eco per la conclusione de Il Trono di Spade non si è ancora spento, ma intanto HBO segna un altro punto nel medagliere dell’eccellenza delle serie tv, puntando stavolta non su una storia fantasy, ma vera. Si tratta di Chernobyl, nuova miniserie targata HBO e Sky, che in Italia approderà su Sky Atlantic il prossimo 10 giugno, ma che negli Stati Uniti ha già debuttato lo scorso 6 maggio, ...

Film e Serie Tv a giugno su Sky : SHIELD - Big Little Lies e Chernobyl tra le serie - The Wife - Halloween e Johnny English tra i film : Sky giugno 2019: Big Little Lies 2, Chernobyl, SHIELD, Ready Player One, The Wife, Slender Man e Piccoli Brividi 2giugno segna l’inizio dell’estate e la fine della stagione televisiva. Le case iniziano a svuotarsi, fa buio più tardi, la gente esce per combattere il caldo. Almeno un tempo era così, oggi qualcosa si muove e se il cinema vuole restare aperto tutto l’anno, la tv non è da meno. L’offerta di Sky presenta le ...

«Chernobyl» - la serie che piace più di «Game of Thrones» e «Breaking Bad» : Chernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvAncora prima di arrivare in Italia, dove sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire dal 10 giugno, Chernobyl fa incetta di consensi. Nel Regno Unito è in onda da tre settimane e ha già ottenuto un indice di ...

Chernobyl la miniserie sulla tragedia nucleare del 1986 dal 10 giugno su Sky Atlantic : "Abbiamo a che fare con qualcosa che non è mai accaduto prima su questo pianeta" queste parole riassumono al meglio la portata dell'immane tragedia di Chernobyl.Era il 26 aprile del 1986 quando l'esplosione del reattore numero 4 della centrale a 120 chilometri da Kiev esplose. Le conseguenze di questa esplosione nucleare, inizialmente negate, hanno condizionato l'economia e la salute degli ucraini, dei russi ma anche di tutti gli europei. Se non ...