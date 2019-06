CdM – Rinnovo Zielinski siamo ai dettagli | l’ingaggio Altri tre azzurri possono firmare

forzazzurri

(Di domenica 9 giugno 2019)Piotr, trattativa a buon punto si guarda aigià da alcuni mesi come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “È pronto un ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, non dovrebbe esserci clausola rescissoria nel suo contratto. AIl centrocampista polacco domani sera vivrà il suo ultimo appuntamento stagionale con Polonia-Israele, poi si concentrerà sul matrimonio con la compagna Laura. Si punta a sbrogliare la matassa durante il ritiro di Dimaro anche per Maksimovic, Milik e Callejon, per quest’ultimo sono frequenti i contatti con il suo procuratore Quillon ma non c’è ancora l’intesa” L'articolo CdM –ai: l’ingaggio.treproviene da Forz.net.

sscalcionapoli1 : Rinnovo Zielinski, siamo ai dettagli! CdM – Ingaggio sopra i 2mln e niente clausola. Altri tre azzurri possono firm… - SiamoPartenopei : Rinnovo Zielinski, siamo ai dettagli! CdM - Ingaggio sopra i 2mln e niente clausola. Altri tre azzurri possono firm… - CalcioNapoli24 : -