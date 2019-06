motorinolimits

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il GP del2019 passerà probabilmente alla storia non per lo spettacolo che finalmente una gara ci ha regalato, ma per la decisione dei commissari FIA che si è dimostrata decisiva per determinare il vincitore del settimo round del campionato. Questo ilin cui i commissari – tra cui il nostro Emanuele Pirro … L'articolo: ilFIAMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Canada: il documento FIA sulla penalità a Vettel - MotoriNoLimits : Canada: il documento FIA sulla penalità a Vettel -