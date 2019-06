Caldo | Coldiretti | “Invasione di cavallette | milioni nelle campagne di Nuoro”

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) E’ invasione didiin provincia di Nuoro dove hanno devastato oltre 2mila ettari di terreno tra Ottana, Olotana e in particolare modo Orani dove ci sono alcune zone in cui si cammina in tappeti di. E’ l’allarme lanciato dallanel sottolineare che le aziende agricole interessate si ritrovano senza pascoli e con le case invase. “La presenza massiccia degli insetti – sottolinea lain un comunicato – sta facendo terrà bruciata di pascoli e foraggio ma infastidiscono anche le persone invadendo cortili e case coloniche”. “Giugno e luglio ma anche agosto – precisa la– sono i mesi favorevoli per la loro diffusione; si sviluppano nei terreni incolti, ma poi si spostano anche in quelli coltivati per nutrirsi”. Una vera e propria emergenza alla quale, secondo gli esperti, ...

