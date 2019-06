Calciomercato Roma | regista cercasi | dal sogno Van De Beek a due giovani interessanti

calcioweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Qualificazione in Champions fallita dopo una stagione travagliata e in cui è andata in scena la rivoluzione tecnica di questo inverno. Dopo l’intermezzo Ranieri, per laè tempo di guardare avanti. Per Fonseca manca solo l’annuncio, poi ci sarà bidi guardare alla rosa. Un ruolo chiave dell’ormai ex tecnico dello Shahktar Donetsk è quello delnel suo 4-2-3-1,attualmente assente nella rosa giallorossa. Motivo per cui, seppur “col freno a mano tirato”, alla società serve un rinforzo in quella zona di campo. Sono tre i nomi fatti dalla Gazzetta, tutti. Il veroè Donny Van de, tra i protagonisti della favola Ajax che ha sfiorato la finale di Champions League. Centrocampista duttile e completo, sa impostare, sa inserirsi ed è pungente in zona gol. L’unico problema è il prezzo, lievitato dopo le grandi ...

MarcoBarzaghi : Icardi la Roma non è un'opzione.. vuole giocare la Champions @Sport_Mediaset #Icardi #Inter #Calciomercato - FabrizioRomano : Paulo Fonseca pronto a diventare il nuovo allenatore della #Roma: accordo pronto per liberarlo dallo Shakhtar Donet… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, trovato l'accordo con lo #ShaktharDonetsk: #Fonseca potrebbe essere in città già lunedì ?? -