Calciomercato Lazio | Inzaghi detta le linee guida | i 4 colpi richiesti dal tecnico FOTO ...

Calciomercato Lazio - nome interessante per l’attacco : si pensa a Schurrle : Calciomercato Lazio – I biancocelesti, dopo aver prolungato il contratto di Inzaghi, si trovano a dover far fronte alla situazione Tare, con i corteggiamenti del Milan. Nel frattempo, gli aquilotti si muovono sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, un nome importante è stato accostato per l’attacco: l’esterno offensivo André Schurrle, campione del mondo con la Germania nel 2014. Ma, paradossalmente, è stato ...

Calciomercato Lazio - vicinissimo Jony : c’è il sì dell’attaccante : Calciomercato Lazio – Grandi manovre in casa biancoceleste. vicinissimo l’accordo per portare a Roma Jonathan Rodriguez Menendez, detto Jony, ala del Malaga, l’ultima stagione in prestito al Deportivo Alaves. L’esterno è in scadenza nel 2020 e il Malaga vorrà monetizzare in questa sessione di mercato per evitare di perdere il calciatore a zero l’anno prossimo. La Lazio ha il sì di Jony, la cui valutazione è di ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - un difensore per il Lecce - i nomi per Lazio e Torino : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato Lazio - Baselli e Lazzari gli obiettivi : vicino Wesley : Calciomercato Lazio – Continua il progetto in casa Lazio, l’ultimo incontro tra il presidente Lotito e l’allenatore Simone Inzaghi ha portato alla fumata bianca, la vittoria della Coppa Italia è stata fondamentale per la conferma ma soprattutto la volontà della Juventus che ha guardato altrove per quanto riguarda l’allenatore. Nel frattempo iniziano le manovre di Calciomercato, secondo quanto riporta Gianluca Di ...

Calciomercato Lazio - Baselli l’obiettivo per il centrocampo : si attende l’uscita di Badelj per presentare un’offerta : Il club biancoceleste ha individuato nel giocatore del Torino il profilo ideale per rinforzare il reparto di centrocampo Confermata la presenza di Simone Inzaghi in panchina anche nei prossimi anni, la Lazio ha iniziato adesso a perlustrare il mercato per individuare i profili utili a rinforzare la rosa. In cima alla lista di Tare c’è Daniele Baselli, giocatore interessante capace di segnare 4 gol in stagione con la maglia del ...

Calciomercato Lazio : “Futuro Milinkovic e Immobile?” Lotito risponde così : Dopo aver praticamente annunciato il prolungamento di contratto con Inzaghi, il presidente Claudio Lotito a Radio 1 ha parlato anche del mercato calciatori. Su tutti, il pezzo pregiato. Milinkovic Savic. Ecco le parole del patron biancoceleste. Panchina Lazio, Lotito: “Abbiamo rinnovato il contratto a Inzaghi” “Milinkovic? Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Lo scorso ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’idea del Milan per il centrocampo - la Lazio cambia le fasce - il mega scambio tra Real Madrid e Manchester United : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. IDEA Milan centrocampo – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da ...

Calciomercato Lazio – Inzaghi rinnova e chiede 2 colpi per reparto! Ecco i nomi di Tare : e su Milinkovic-Savic e Luis Alberto… : Simone Inzaghi rinnova con la Lazio fino al 2021 e chiede due colpi per reparto al ds Tare: Ecco i nomi caldi. L’allenatore biancoceleste vuole anche garanzie su Milinkovic-Savic e Luis Alberto Simone Inzaghi ha legato il suo rapporto professionale alla Lazio fino al 2021. L’allenatore biancoceleste ha accettato il rinnovo del contratto proposto dalla società capitolina, chiedendo però nuovi acquisti per migliorare la rosa. Il ...

Calciomercato Lazio - priorità alle fasce : tre i nomi - la situazione : Calciomercato Lazio – Vittoria della Coppa Italia e qualificazione in Europa League per la Lazio, che ha interrotto l’egemonia juventina nella competizione nazionale battendo in finale l’Atalanta. L’obiettivo adesso, più vicino rispetto alle scorse settimane, è il rinnovo con Simone Inzaghi, corteggiato in passato dalla Juventus e poi dal Milan. Risolto il nodo panchina, per i biancocelesti si inizierà a pensare ...

Calciomercato Juventus - l’assalto a Milinkovic-Savic non si ferma : pronta l’offerta per la Lazio : Il club bianconero ha deciso di puntare forte sul centrocampista della Lazio, preparando l’assalto finale dopo aver ottenuto il sì del giocatore La Juventus continua a fare sul serio per Milinkovic-Savic, il club bianconero non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo l’intesa trovata con il giocatore la scorsa settimana. Piero Cruciatti / LaPresse L’ostacolo più grande però resta quello di convincere la Lazio a ...

Calciomercato Lazio - Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic : Il presidente della Lazio si è soffermato sul futuro del centrocampista biancoceleste, aprendo alla cessione solo a determinate condizioni “Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un’offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne”. Piero Cruciatti / ...

Calciomercato - la Lazio ha in mano un parametro zero di lusso : l’ultima idea di Lotito : Lazio pronta a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa e rilanciare l’assalto alla Champions League nella prossima stagione La Lazio ha fallito la qualificazione alla Champions League a causa di qualche gara sottotono nel finale di stagione, la squadra del patron Lotito si accontenterà dunque dell’Europa League. Sul mercato però il presidente si sta già muovendo per regalare ai tifosi qualche acquisto di livello, sempre con ...

Calciomercato Lazio - ufficiale : Leiva rinnova fino al 2022 : ROMA - Lazio e Lucas Leiva , un matrimonio destinato a durare. La società biancoceleste, infatti, ha comunicato di aver prolungato il contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2022 . Per il ...