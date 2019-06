Calcio, Portogallo vince Nations League

Ildi Cristiano Ronaldo conquista la,battendo nella finale di Oporto l'Olanda per 1-0.I lusitani si aggiudicano la prima edizione del nuovo trofeo per nazioni della Uefa La squadra di CR7 aveva vinto il girone di cui faceva parte anche l'Italia. Lusitani brillanti in avvio, con occasioni per Bruno Fernades (ex Udinese e Sampdoria), Pereira, Fonte, CR7 e Guedes. Nella ripresa è proprio Guedes a sorprendere il portiere olandese Cillessen con un destro da fuori (60'). Fa festa il.(Di domenica 9 giugno 2019)