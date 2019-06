Calcio femminile | Mondiali 2019 | pagelle Italia-Australia 2-1 Bonansea fantastica e

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Valenciennes come Roma, l’come non lo si poteva propria immaginare. La Nazionale didi Milena Bertolii sorprende tutti e batte nel primo match valido del gruppo C deila forte2-1 e si regala tre punti dal valore speciale. Di seguito le: GIULIANI 8: Para undi rigore a Kerr e tiene a galla la barca nostrana sugli attacchi dellene. Una saracinesca che farà molto comodo a Milena Bertolini. BERGAMASCHI 6: Fatica a contrastare la fisicità delle avversarie nel primo tempo ma nella ripresa cresce di intensità ma non è precisa in fase di impostazione. GAMA 5.5: E’ pesante l’errore della centrale dell’sulla marcatura di Kerr. Un penalty regalato su cui neanche la brava Giuliani ha potuto rimediare, nonostante la deviazione. LINARI 6: Parte in maniera un po’ incerta come tutta la ...

